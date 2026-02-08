Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Efraín Juárez confía en su equipo y apunta a la remontada en CONCACAF

Efraín Juárez destaca el invicto que tiene su equipo en liga a pesar de no ganar | Imago7
Alfredo Olivarez Ramírez 23:23 - 07 febrero 2026
El entrenador de Pumas sabe que es complicado, pero confía en poder dar la vuelta en el partido ante San Diego por parte de la Concachampions

Efraín Juárez valoró la respuesta de su equipo tras los últimos compromisos y se mostró tranquilo por el momento que atraviesan, destacando la confianza del plantel, el invicto en Liga MX y la mentalidad con la que encaran el próximo partido del martes.

Pumas había abierto el marcador en el Estadio Jalisco | Imago7

Plena confianza en los suyos

“El equipo cree y está tranquilo. Siempre hay detractores y es normal, pero me quedo con la reacción después de lo del martes, cuando logramos empatar. Veníamos de enfrentar al tercer lugar y empatamos en el último minuto”, señaló el entrenador, quien remarcó su convicción pese a las circunstancias.

Juárez subrayó que el grupo mantiene una línea positiva de rendimiento y resultados. “Estamos invictos, todavía tenemos un partido para remontar y hoy los jugadores lo demostraron, como también lo hicieron el viernes pasado. Tenemos un partido importante el martes y queremos seguir dándole alegrías a la gente”, agregó.

Llegada de Efraín Juárez al Estadio Jalisco | Imago7

Los traslados afectan al equipo

En cuanto al calendario exigente, el técnico explicó que el plantel buscará recuperar energías antes del próximo compromiso. “Estamos jugando cada tres días, así que mañana nos quedaremos a dormir aquí para descansar. A pesar del viaje, el equipo se mostró muy completo. Vamos paso a paso”, expresó.

Finalmente de cara al encuentro del martes, Juárez fue claro en el mensaje hacia la afición. “En casa tenemos que hacer un gran partido, buscar la remontada, imponer el espíritu que tenemos. Con nuestra gente vamos a dejar todo y morir en la raya”, concluyó.

Juárez dándole indicaciones a Uriel Antuna | Imago7
