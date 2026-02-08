Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Sí era? Pumas se fue ganando al descanso ante Atlas con un polémico penal

Uriel Antuna siendo derribado por Sergio Hernández | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 20:45 - 07 febrero 2026
Rojinegros y Universitarios se enfrentan en el Estadio Jalisco dentro del marco de la Jornada 5

Recordando aquella Semifinal del Apertura 2021, Atlas y Pumas se enfrentan en la quinta fecha del Clausura 2026 de la Liga MX. Los de la UNAM se fueron ganando al descanso, pero lo hicieron mediante una polémica jugada que a los ojos de algunos expertos no tuvo que haberse sancionado.

El 1-2 parcial llegó después de un penal a favor de los visitantes, mismo que fue cobrado por Juninho, uno de los refuerzos del nuevo certamen; sin embargo, momentos antes fue revisado por el VAR, desatando la polémica en el Estadio Jalisco.

Junnho fue el encargado de cobrar el penal | Imago7

¿Era penal a favor de Pumas?

La jugada fue fabricada por parte de otro de los refuerzos de los Universitarios, pues Uriel Antuna desbordó por el lado derecho, tratando de ingresar al área, momento en el que Sergio Hernández jaló la camiseta del 21 auriazul, dando paso a la marcación del penal por parte de Jorge Camacho.

Inmediatamente vinieron los reclamos por parte de los futbolistas del Atlas, quienes argumentaban que ni siquiera había existido una falta; el árbitro comenzó a escuchar a sus compañeros en el VAR, quienes ni siquiera mandaron a Camacho a revisarla, ratificando que tenía que ser un cobro desde los 11 pasos.

Juninho fue quien se puso detrás del esférico y con bastante contundencia, puso el disparo muy difícil de atajar por para Camilo Vargas, entregándole el triunfo parcial a los visitantes.

¿Qué dicen los expertos en arbitraje?

Fernando Guerrero, exarbitro y ahora analista de TUDN, publicó en sus redes sociales la opinión que tiene acerca de la jugada, cuando le preguntaron en los comentarios si él consideraba si estuvo bien marcado, solamente se limitó a escribir: "Penal", dejando a la imaginación para los usuarios si estuvo de acuerdo o no.

El VAR considera que es continua la sujeción del jugador de Atlas sobre la línea y le da la confirmación al silbante
Antuna derribado en el terreno de juego | Imago7

Eso fue lo que redactó el exsilbante, aclarando que, aunque la falta se da apenas ingresando en al área, el penalti se otorga debido a que el canterano rojinegro no dejó de cometer la infracción ante el nuevo jugador auriazul.

