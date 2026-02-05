¡Oficial! Rayados presenta a Uros Durdevic como su refuerzo para el Clausura

Es oficial, Uros Durdevic ya es el nuevo delantero de Rayados de Monterrey, reforzando la ofensiva albiazul que vino a la baja tras la salida de Germán Berterame. El conjunto regio anunció la llegada del delantero serbio con una publicación en redes sociales.

El equipo le dio la bienvenida al atacante de 31 años con un video. Las imágenes muestran cómo los utileros colocan el 'Djuka' en el jersey de Rayados, acompañando el dorsal 20 que llevará el delantero con el equipo.

De acuerdo con información del propio club regio, Djuka, llega al equipo en una transferencia definitiva por dos años y seis meses, un acuerdo que lo mantendrá en Rayados hasta finales del 2028.

Uros Durdevic, con Atlas | IMAGO7

Llega procedente de Atlas

El atacante llega procedente del Atlas, equipo con el que dejó una huella importante en la Liga MX. Con los rojinegros, el atacante disputó un total de 49 partidos oficiales, en los que logró anotar 20 goles, números que respaldan su fichaje como una apuesta fuerte para la ofensiva. Además, en el Clausura 2025 se coronó campeón de goleo al marcar 12 tantos en la temporada.

A lo largo de su carrera profesional, el delantero acumula 469 partidos disputados, con un saldo de 164 goles y 32 asistencias, cifras que reflejan su constancia y capacidad para marcar diferencia en distintas ligas y contextos.

En su trayectoria, el delantero ha militado en diversos clubes de Europa y México, entre los que destacan Atlas, Real Sporting de Gijón, Partizan, Rad Belgrado, Olympiacos, Vitesse y Palermo, sumando experiencia en torneos de alto nivel competitivo.

Uros Durdevic celebra un gol | IMAGO 7

Refuerza la delantera de Rayados

Djuka ahora se convierte en el segundo fichaje oficial de Rayados después de la contratación de Luca Orellano. El conjunto regio esperan que el nacido en Serbia tenga el mismo impacto inmediato pues, el ofensivo argentino ya marcó gol y fue factor en los recientes partidos del equipo.

El seleccionado de Montenegro se une ahora a Anthony Martial y Roberto de la Rosa como los únicos delanteros del conjunto regio. Tanto Martial como de la Rosa han batallado para encontrar el arco rival acumulando cinco goles en conjunto. Ante esto la directiva espera que Durdevic pueda complementarlos para mejorar la ofensiva del equipo.

¿Debuta ante América?

Con su presentación oficial este jueves, existe la posibilidad de que el atacante vea sus primeros minutos con Rayados enfrentándose a América en la Jornada 5 del Clausura. En su carrera en México, Uros se ha enfrentado a las Águilas en cuatro ocasiones sumando cuatro derrotas y sólo una anotación.