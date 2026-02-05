Necaxa presenta a su nuevo refuerzo de cara al Clausura 2026

Necaxa anunció a su nuevo refuerzo de cara al resto de la temporada de Liga MX con miras a poder competir de nueva cuenta por los puestos de Liguilla. Con una publicación en redes sociales, el equipo le dio la bienvenida a argentino Javier Ruiz.

El volante de 21 años llega procedente del futbol de argentina. Los Rayos estuvieron en negociaciones con Independiente de Avellaneda durante más de seis meses hasta que finalmente lograron llegar a un acuerdo por Ruiz.

Ya firmó con Necaxa

El club argentino reveló que Javier Ruiz seguirá su carrera en el Necaxa en una transacción se realizó por 1.6 millones de dólares por el 60% de la carta del jugador, con opción de compra de 800 mil dólares por un 20% más.

El mediocampista dejó Argentina durante la noche del miércoles, para llegar a la Ciudad de México y posterior conexión hacia Aguascalientes. Tras llegar a tierras hidrocálidas se sometió a la revisión médica, para luego firmar su contrato con los Rayos, que se extiende hasta diciembre de 2030.

Necaxa firmó al volante argentino | IMAGO7

Anunciaron su fichaje

Este jueves por la tarde, el equipo Rayo anunció su llegada a través de un par de publicaciones en redes sociales. El equipo primero compartió un video mostrando al jugador llegando a las instalaciones del equipo, lugar donde firmó contrato y le presentaron su nuevo jersey con el dorsal 11. Además, el club reveló un par de videos destacados en su tiempo en el futbol argentino.

Posteriormente, en una segunda publicación, el equipo compartió una imagen del jugador ya visitando los colores rojiblancos del equipo con la frase "Bienvenido a casa, Javier… ¡Bienvenido a los Rayos! Javier Ruiz ya es parte de nuestro equipo"

Javier Ruiz se une a Necaxa | x @ClubNecaxa

Los números de Ruiz

A pesar de su corta edad, el volante ofensivo ya cuenta con 56 partidos oficiales, la mayoría llegando con Barracas Central. Además cuenta con cinco goles y seis asistencias por lo que Necaxa espera que pueda aportar mucho a la ofensiva del equipo.