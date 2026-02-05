Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Así será el siguiente fin de semana largo confirmado para 2026

El calendario laboral de 2026 contempla un fin de semana largo durante el mes de marzo./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:32 - 05 febrero 2026
El feriado está contemplado en la Ley Federal del Trabajo

Las autoridades confirmaron cuál será el tercer día feriado oficial de 2026 en México, una fecha que permitirá a millones de personas disfrutar de un fin de semana largo durante el mes de marzo. Este descanso forma parte del calendario establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y es uno de los más esperados del primer trimestre del año.

El descanso obligatorio aplicará para trabajadores y estudiantes en todo el país./ Pixabay

De acuerdo con el calendario oficial, el feriado corresponde a la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, que aunque se recuerda el 21 de marzo, se recorre al lunes 16 de marzo de 2026, con el objetivo de fomentar el descanso continuo y la actividad turística.

¿Qué se conmemora en este día feriado oficial?

El descanso obligatorio está relacionado con el nacimiento de Benito Juárez, uno de los personajes históricos más importantes de México y expresidente de la República. Su legado político y social es reconocido a nivel nacional, por lo que su natalicio es considerado un día de descanso oficial en el país.

El puente de marzo es uno de los más esperados del primer trimestre de 2026./ Pixabay

Al caer en lunes, este feriado permitirá un puente vacacional de tres días, desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de marzo, beneficiando tanto a trabajadores del sector público y privado como a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.

Así impactará el fin de semana largo de marzo 2026

Durante este periodo, bancos, oficinas gubernamentales y algunas empresas suspenderán actividades, mientras que sectores como el turismo, el comercio y los servicios registran tradicionalmente un incremento en la demanda.

En caso de que un trabajador deba laborar durante este día feriado, la Ley Federal del Trabajo establece que deberá recibir un pago triple, correspondiente al salario diario más el doble adicional por prestar servicios en un día de descanso obligatorio.

El feriado oficial permitirá tres días consecutivos de descanso./ Pixabay

Este será el tercer día feriado oficial de 2026, después de los descansos por Año Nuevo y el primer lunes de febrero, por lo que representa una de las primeras oportunidades del año para planear viajes cortos o actividades recreativas.

Bancos y oficinas gubernamentales suspenderán actividades durante el día feriado./ Pixabay
