Futbol

Tijuana vs Puebla: ¿Cuándo y por dónde ver el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026?

Esteban Gutiérrez 17:33 - 05 febrero 2026
Xolos y Camoteros se verán las caras en el Estadio Caliente en un duelo vital para ambos

El Estadio Caliente será el escenario donde Tijuana recibirá a Puebla en un encuentro correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Tijuana ocupa actualmente la octava posición en la tabla con 6 puntos tras haber disputado 4 partidos, con un balance de 5 goles a favor y 4 en contra.

Por su parte, Puebla se encuentra en el decimocuarto lugar con 4 unidades en la misma cantidad de encuentros, habiendo anotado apenas 2 goles y recibido 3. Este duelo representa una oportunidad para los Xolos de escalar posiciones y acercarse a la zona de clasificación directa, mientras que los Camoteros necesitan urgentemente sumar para alejarse de los últimos puestos.

Los Xolos de Tijuana llegan a este encuentro con una racha de tres empates consecutivos y sin conocer la victoria en sus últimos cuatro partidos. En su más reciente compromiso igualaron 2-2 ante Monterrey, previamente empataron 1-1 con Atlético de San Luis y consiguieron una victoria a domicilio por 1-2 frente a Querétaro.

Del otro lado, Puebla viene de empatar 0-0 con Toluca, perdió 1-0 ante Cruz Azul, venció 2-1 a Mazatlán y cayó 1-0 frente a Atlas.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, Puebla ha dominado con tres victorias frente a dos de Tijuana. El encuentro más reciente se disputó el 18 de octubre de 2025 en la Liga MX, donde Puebla se impuso por 4-3 en un partido lleno de goles.

