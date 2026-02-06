RTP abre ruta exclusiva para estudiantes de CCH Sur: Horarios y precio
Un nuevo servicio de transporte pensado para estudiantes está listo para operar en la CDMX y promete cambiar la forma en que se trasladan a clases quienes estudian en una de las escuelas de nivel medio superior más grandes de la capital.
¿En qué consiste la nueva ruta para estudiantes del CCH Sur?
RTP incorporó una ruta especial al programa Sendero Seguro, diseñada para apoyar a la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur. La medida fue presentada por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, con el objetivo de ofrecer traslados directos y seguros entre estaciones clave del Metro y el plantel.
Esta ruta es exclusiva para estudiantes, quienes podrán abordar autobuses que conectan puntos estratégicos del transporte público con el CCH Sur bajo un mismo esquema de seguridad y conectividad.
¿Cómo funcionará y cuánto costará?
Tarifa: El servicio tendrá un costo accesible de $4.00 pesos por viaje, pagaderos con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).
Operación de lunes a viernes:
-A las 6:00 hrs, los autobuses saldrán desde Metro Tasqueña (Línea 2)
- A las 6:20 hrs saldrán desde Metro Universidad (Línea 3) rumbo al CCH Sur.
-Por la noche, a las 21:15 horas saldrán desde el CCH Sur hacia Metro Mixcoac, Metro Ciudad Universitaria y Metro Tasqueña sin paradas intermedias, ajustando sus horarios a las necesidades del alumnado.
La implementación de esta ruta fue construida con la participación de padres de familia y tutores, quienes contribuyeron a definir trayectos y horarios que respondan a las necesidades específicas de los estudiantes.
Sendero Seguro: transporte pensado para estudiantes
Esta iniciativa forma parte del programa Sendero Seguro: Territorios de Paz de la RTP, que tiene como objetivo garantizar traslados seguros y directos para estudiantes de nivel medio superior y superior, conectando planteles educativos con estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Además de CCH Sur, instituciones como la UNAM, UAM, IPN, UACM, TecNM, UPN y ENAH ya participan en esta estrategia de movilidad enfocada en la seguridad de la comunidad estudiantil.