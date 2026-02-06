Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
RTP abre ruta exclusiva para estudiantes de CCH Sur: Horarios y precio

RTP incorpora nueva ruta al Programa Sendero Seguro para estudiantes del CCH Sur. / RTP CDMX
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:41 - 05 febrero 2026
RTP puso en marcha una nueva ruta exclusiva para estudiantes del CCH Sur

Un nuevo servicio de transporte pensado para estudiantes está listo para operar en la CDMX y promete cambiar la forma en que se trasladan a clases quienes estudian en una de las escuelas de nivel medio superior más grandes de la capital.

FB: CCH Sur Oficial

¿En qué consiste la nueva ruta para estudiantes del CCH Sur?

RTP incorporó una ruta especial al programa Sendero Seguro, diseñada para apoyar a la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur. La medida fue presentada por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, con el objetivo de ofrecer traslados directos y seguros entre estaciones clave del Metro y el plantel.

Esta ruta es exclusiva para estudiantes, quienes podrán abordar autobuses que conectan puntos estratégicos del transporte público con el CCH Sur bajo un mismo esquema de seguridad y conectividad.

Esta ruta es exclusiva para estudiantes. / FB: CCH Sur Oficial

¿Cómo funcionará y cuánto costará?

  • Tarifa: El servicio tendrá un costo accesible de $4.00 pesos por viaje, pagaderos con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

  • Operación de lunes a viernes:

    -A las 6:00 hrs, los autobuses saldrán desde Metro Tasqueña (Línea 2)
    - A las 6:20 hrs saldrán desde Metro Universidad (Línea 3) rumbo al CCH Sur.
    -Por la noche, a las 21:15 horas saldrán desde el CCH Sur hacia Metro Mixcoac, Metro Ciudad Universitaria y Metro Tasqueña sin paradas intermedias, ajustando sus horarios a las necesidades del alumnado.

X: @cchsur_oficial

La implementación de esta ruta fue construida con la participación de padres de familia y tutores, quienes contribuyeron a definir trayectos y horarios que respondan a las necesidades específicas de los estudiantes.

Sendero Seguro: transporte pensado para estudiantes

Esta iniciativa forma parte del programa Sendero Seguro: Territorios de Paz de la RTP, que tiene como objetivo garantizar traslados seguros y directos para estudiantes de nivel medio superior y superior, conectando planteles educativos con estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Además de CCH Sur, instituciones como la UNAM, UAM, IPN, UACM, TecNM, UPN y ENAH ya participan en esta estrategia de movilidad enfocada en la seguridad de la comunidad estudiantil.

El servicio tendrá un costo accesible de $4.00 pesos por viaje. / RTP CDMX
