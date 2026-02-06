Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Estos autos no verifican en febrero de 2026 en CDMX y Edomex: lista de vehículos exentos

Algunos vehículos están exentos de verificación vehicular durante febrero de 2026 en CDMX y Edomex./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:54 - 05 febrero 2026
Conocer si un automóvil está exento permite evitar filas innecesarias, gastos adicionales

Durante el mes de febrero de 2026, miles de automovilistas en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) deben cumplir con la verificación vehicular correspondiente al primer semestre del año. Sin embargo, no todos los vehículos están obligados a realizar este trámite, ya que existe una lista oficial de autos exentos.

Durante febrero de 2026, algunos autos no están obligados a realizar la verificación vehicular./ X

Las autoridades ambientales establecen estas excepciones con el objetivo de reconocer tecnologías menos contaminantes y ciertos usos específicos de los vehículos. Conocer si un automóvil está exento permite evitar filas innecesarias, gastos adicionales y posibles sanciones.

¿Qué vehículos están exentos de verificación en febrero de 2026?

Entre los principales autos que no verifican se encuentran los vehículos eléctricos, ya que no generan emisiones contaminantes. También están exentos los autos híbridos, los cuales combinan motor eléctrico y de combustión, siempre que cuenten con el registro correspondiente ante las autoridades ambientales.

La CDMX y el Edomex contemplan una lista de vehículos exentos del trámite ambiental./ Pixabay

Otro grupo que no está obligado a verificar durante febrero de 2026 son los vehículos con holograma 00, los cuales gozan de una exención temporal desde su fecha de expedición. Este beneficio aplica tanto en CDMX como en Edomex mientras se mantenga vigente el holograma.

Otros autos que no están obligados a verificar

Además, están exentos de la verificación vehicular las motocicletas, los vehículos con placas para personas con discapacidad, así como tractores agrícolas, maquinaria pesada y autos antiguos que cuenten con placas especiales.

Los autos eléctricos quedan fuera del proceso de verificación por no generar emisiones./ X

También quedan fuera de la obligación los vehículos de emergencia, como ambulancias, patrullas y unidades de bomberos, debido a la naturaleza de sus funciones.

Las autoridades recuerdan que, aunque algunos vehículos estén exentos de verificar, sí deben respetar otras disposiciones ambientales, como el programa Hoy No Circula, salvo que cuenten con un beneficio adicional por su tipo de holograma.

Para quienes sí deben verificar, febrero forma parte del calendario regular del primer semestre, por lo que se recomienda consultar el engomado y la terminación de placa, agendar cita con anticipación y cumplir en tiempo para evitar multas que superan los miles de pesos.

Vehículos con holograma 00 mantienen una exención temporal durante su vigencia./ Pixabay
