¿Lamine Yamal es de Tigres? El guiño de su papá, Mounir Nasraoui que volvió locos a los felinos

Mounir Nasraoui, papá de Lamine Yamal, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de publicar en sus redes sociales varias fotos e historias vistiendo la indumentaria Adidas de Tigres, equipo de la Liga MX. Las imágenes no tardaron en viralizarse, especialmente entre aficionados del futbol mexicano y seguidores del FC Barcelona.

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal con el conjunto de Tigres | IG:@hustle_hard_304

El conjunto que mostró Nasraoui corresponde a la línea deportiva que actualmente utiliza el club felino, patrocinado por Adidas. Con un mensaje breve pero llamativo, el padre del juvenil blaugrana acompañó las publicaciones que rápidamente generaron reacciones encontradas entre los usuarios.

Un gesto que no pasó desapercibido

Mounir Nasraoui es ampliamente conocido por su constante actividad en redes sociales y por el respaldo público que brinda a su hijo, considerado una de las mayores promesas del futbol mundial. Su presencia digital suele generar eco inmediato, especialmente cuando se trata de temas relacionados con marcas, clubes o el futuro del atacante del Barcelona.

El padre de Lamine Yamal se ha convertido en una figura visible dentro del entorno del futbolista. Además de mostrar su orgullo familiar, también ha participado activamente en la gestión de distintos aspectos de la carrera del joven español, lo que provoca que cada una de sus publicaciones sea analizada con lupa por aficionados y medios.

Afición dividida por la publicación

Tras compartir las imágenes con la ropa de Tigres, los comentarios no tardaron en dividirse. Mientras algunos seguidores tomaron la publicación como un simple gesto comercial o una colaboración publicitaria, otros cuestionaron la decisión del club regiomontano y lanzaron críticas en tono irónico.

Padre de Lamine Yamal fue dado de alta | INSTAGRAM: @hustle_hard_304

Entre los comentarios más recurrentes destacó la postura de quienes señalaron que el equipo “prefiere pagar publicidad en lugar de refuerzos”, en clara referencia al mercado de fichajes y las expectativas de la afición universitaria. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme algún acuerdo formal entre Tigres y el entorno de Lamine Yamal.

Por ahora, la publicación de Mounir Nasraoui queda como un episodio más en la intensa actividad mediática que rodea a Lamine Yamal y su familia. Lo cierto es que cualquier movimiento vinculado al joven talento del Barcelona genera conversación global, y esta vez Tigres de la UANL terminó siendo parte del debate.