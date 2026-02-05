¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey

Álvaro Fidalgo ya debutó con Real Betis. Dos días después de haber sido presentado de manera oficial con el equipo de LaLiga, el mediocampista español jugó sus primeros minutos con el equipo de Sevilla. En el duelo ante Atlético de Madrid, correspondiente a los Cuartos de Final de Copa del Rey, el exjugador de América ya jugó con la playera verdiblanca.

¿Cómo fue el debut de Fidalgo en Real Betis?

Con el partido 0-3 en favor del cuadro colchonero, Manuel Pellegrini, director técnico del Betis realizó tres modificaciones en el medio tiempo. Dos de los cambios fueron las salidas de Chimy Ávila y Marc Bartra, para darle entrada a Ángel Ortiz y Natan. Sin embargo, la otra modificación significó el regreso de Álvaro al futbol europeo y sus primeros minutos con Betis.

Álvaro Fidalgo en su primer día con Real Betis | X: @RealBetis

Con la salida de Nelson Deossa, fue Álvaro Fidalgo el que ingresó. Con el dorsal ‘15’, el mediocampista español naturalizado mexicano ingresó al terreno de juego en busca de recortar la desventaja del equipo local. Incluso, apenas en sus primeros instantes el exfutbolista de América recibió una falta en su primera acción con el balón.

Con esto, Álvaro Fidalgo sumó más primeros minutos dentro del futbol de Europa. Cabe recordar que antes de llegar a las Águilas en 2021, el mediocampista jugó en el Castellón, Majadahonda y en el Real Madrid Castilla. Sin embargo, nunca disputó algún juego de Primera División, aunque sí sumó actividad en Copa del Rey.

En dicha competencia, la cual fue en 2018, Fidalgo ingresó de cambio en la segunda ronda ante el Melilla, encuentro que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu. En ese juego, Álvaro entró al minuto 78, tras la salida de Vinicius Junior. Al momento de su entrada, el marcador era de 6-1 a favor del cuadro merengue.

Minutos en Copa del Rey

Así, luego de entrar de cambio en este partido ante Atlético de Madrid, nuevamente sumará minutos en Copa del Rey. Sin embargo, será hasta este fin de semana cuando el español pueda jugar por primera vez en la primera división de Europa.

Álvaro Fidalgo vivió su primer día como jugador del Betis |@RealBetis

Debut soñado

Junto con Fidalgo, el juvenil Sub-20 de la Selección Mexicana, Obed Vargas también vivió un momento importante en su carrera, pues ingresó al terreno de juego durante los último 15 minutos de partido.

El mexicano llegó al cuadro colchonero tras una gran y sobresaliente etapa en la MLS con el equipo del Seattle Sounders. El mediocampista llegó como un jovén promesa y terminó por convertirse en uno de los mediocampistas inamovibles del equipo.

Obed Vargas es presentado con el Atleti | @Atleti

Vargas llegó en el 2021 a la edad de 16 años, donde se formó de manera profesional en las inferiores del club. Con el tiempo y tras varias pruebas en distintas competencias, debutó con el primer equipo.

En sus casi cinco años en territorio estadounidense, con el primer equipo, Obed logró disputar 130 minutos oficiales, consiguiendo tres anotaciones y ocho asistencias, terminando como el volante titular de estratega, Brian Schmetzer.