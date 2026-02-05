El Atlético de Madrid de Obed Vargas golea al Betis de Álvaro Fidalgo y se mete a Semifinale de Copa del Rey

Ganan, gustan, golean y avanzan. Con una exhibición colectiva, Atlético de Madrid aplastó 0-5 al Real Betis y clasificó a las Semifinales de Copa del Rey. Tras un primer tiempo avasallador, los dirigidos por Diego Simeone derrotaron sin complicaciones al equipo dirigido por Manuel Pellegrini, con cinco diferentes anotadores, en un partido en el que debutaron tanto Álvaro Fidalgo como Obed Vargas.

Desde el primer tiempo, el cuadro colchonero impuso condiciones en el campo y muy pronto se puso arriba en la pizarra. Al minuto 12, desde el tiro de esquina, Koke mandó un centro, el cual remató fue David Hancko a primer poste y aunque Adrián intentó despejar la esférica, terminó por irse al fondo de las redes para así convertir el 0-1.

Atlético de Madrid en la Copa del Rey | X:@Atleti

Posteriormente, Atlético de Madrid mantuvo la supremacía y aumentó su ventaja al minuto 30. Tras una gran jugada colectiva, Matteo Ruggeri fue el que llegó a línea de fondo y le puso una asistencia a Giuliano Simeone, quien en el área chica solo tuvo que empujar el balón para poner el 0-2 que comenzaba a inclinar la balanza a favor de los de Simeone.

Y al 37’, un contragolpe letal comenzó a finiquitar el encuentro a favor de los colchoneros. Tras una gran salida con el balón a velocidad, Pablo Barrios recorrió más de 50 metros con el balón, para luego darle un pase a Ademola Lookman. El nuevo jugador del Atleti recortó a Nelson Deoosa, se perfiló y con potencia remató a primer poste para así anotar el 0-3.

Con el partido 0-3 en favor del cuadro colchonero, Manuel Pellegrini, director técnico del Betis realizó tres modificaciones en el medio tiempo. Con la salida de Nelson Deossa, fue Álvaro Fidalgo el que ingresó, con lo que marcó de debut en el cuadro verdiblanco.

Álex Baena en los Cuartos de Final de la Cpa del Rey | X:@Atleti

Con el dorsal ‘15’, el mediocampista español naturalizado mexicano ingresó al terreno de juego en busca de recortar la desventaja del equipo local. Incluso, apenas en sus primeros instantes el exfutbolista de América recibió una falta en su primera acción con el balón. Sin embargo, el rumbo del encuentro no cambió.

'Cholo' Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

Al 62’, tras otro contragolpe del Atlético, fue Lookman el que asistió a Antoine Griezmann, quien con un remate potente puso el 0-4. Y cuando el partido parecía ya finiquitado, Thiago Almada puso el 0-5 definitivo.

Más allá del resultado, otro debut se dio en el encuentro. Al minuto 79, Lookman salió de cambio para darle entrada al mexicano Obed Vargas, quien recientemente llegó del Seattle Sounders de la Major League Soccer.

Álvaro Fidalgo en su primer día con Real Betis | X: @RealBetis