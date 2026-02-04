Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Obed Vargas revela que Griezmann fue el primero en hablarle tras fichar por el Atlético de Madrid

Obed Vargas ficha por los Colchoneros | X: @Atleti
David Torrijos Alcántara 12:15 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista mexicano cumplió su sueño de llegar al conjunto Colchonero

El mediocampista mexicano, Obed Vargas cumplió su sueño al llegar al Atlético de Madrid y este miércoles fue presentado oficialmente por el club. Con 20 años de edad ha demostrado su calidad en la MLS con Seattle Sounders y ahora tendrá su oportunidad en Europa, con el equipo del cual es aficionado.

Obed Vargas en un entrenamiento del Atlético de Madrid | X: @Atleti
Obed Vargas en un entrenamiento del Atlético de Madrid | X: @Atleti

Un futbolista lleno de ilusión, pero mentalizado a que el reto no será sencillo. En sus palabras refleja la madurez con la que asume el desafío, pero también la emoción por ponerse la camiseta rojiblanca y tocar su primer balón en el Metropolitano.

¿Qué dijo Obed Vargas sobre Griezmann?

El mexicano ya conoció a sus ídolos, especialmente a Antoine Griezmann, a quien ha seguido a lo largo de los años y que representa un modelo a seguir. Vargas reveló que la primera persona con la que habló al confirmarse su fichaje fue con el atacante francés.

Así fue el encuentro de Obed Vargas y Antoine Griezmann en el Mundial de Clubes en 2025 | CAPTURA DE PANTALLA
Así fue el encuentro de Obed Vargas y Antoine Griezmann en el Mundial de Clubes en 2025 | CAPTURA DE PANTALLA

"La primera persona que me habló cuando se confirmó que firmaba con el Atlético de Madrid fue Antoine Griezmann, y honestamente fue una llamada que tuvo mucho impacto en mí porque me dio la bienvenida, y me ha mostrado todo lo que es el equipo”, contó Vargas.

Vargas arrastra una historia que representa un arduo trabajo de sus padres, quienes hicieron todo lo posible para que cumpliera su sueño. Uno de los momentos más emotivos de la presentación, fue el reconocimiento que el jugador les hizo.

“Este logro no sólo es mío, es de mi familia, de mis abuelos, de mi grupo que está conmigo. Mis papás emigraron de México a Alaska por un mejor futuro, y por eso crecí allá. Hoy estoy aquí sentado por el esfuerzo de ellos, por el trabajo, coraje y corazón que he aprendido del Atlético de Madrid. No es fácil salir de Alaska, jugar futbol, salir de Estados Unidos y estar acá. Estoy enfocado en lo que puedo hacer y demostrar que estoy hecho para el Atlético de Madrid”, expresó Obed Vargas antes de que la sala se llenara de aplausos.

¿Obed Vargas va al Mundial 2026 con México?

Por último, para el mediocampista nacional, la oportunidad de jugar en el Atlético de Madrid podría acercarlo a ser considerado por Javier Aguirre en el proceso Mundialista. Con pocos meses para que arranque la justa, Vargas se convierte en una fuerte alternativa para el ‘Vasco’.

“Competir en el Atlético de Madrid es una de las mejores ligas del mundo, te acerca al Mundial. Para mí es un sueño estar en ese Mundial, representar a mi país, que va a ser ahí el Mundial, es uno de mis anhelos y objetivos, y estando aquí me acerca”, señaló Obed Vargas.
Griezmann con Atlético de Madrid | X: @Atleti
Últimos videos
Lo Último
17:24 ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
17:16 Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
17:12 Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
17:09 México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
16:54 Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
16:53 Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
16:41 Athletic Bilbao, con gol de último minuto, vence a Valencia y accede a Semifinales de Copa del Rey
16:36 El PLAN de AGUIRRE para FIDALGO y OBED VARGAS; MUNDIAL a la vista
16:15 Moisés Muñoz revela pactos en el Tri: "Un patrocinador lo llevó al Mundial"
16:09 Aparecen iguanas congeladas: el gobierno te dice qué hacer con ellas
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Futbol Nacional
04/02/2026
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Futbol
04/02/2026
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Futbol
04/02/2026
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Contra
04/02/2026
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Futbol Internacional
04/02/2026
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
Futbol
04/02/2026
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia