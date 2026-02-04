Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Martinoli 'revienta' al América: "La planeación fue horrible"

Jardine en juego ante Pachuca CL2026 | IMAGO7
David Torrijos Alcántara 13:11 - 04 febrero 2026
Para el narrador de TV Azteca, las Águilas no tendrán grandes opciones de ser Campeones

El inicio de este torneo representa un desafío mayúsculo para las Águilas del América. El conjunto de Coapa enfrenta resultados irregulares que ponen en duda su dominio habitual. Además, la plantilla sufrió cambios drásticos que alteraron el esquema principal de André Jardine.

La despedida de Álvaro Fidalgo caló hondo en el ánimo de la afición azulcrema. A esta sensible baja se sumó la partida de Allan Saint-Maximin de forma repentina. Estos movimientos debilitaron la estructura futbolística de un plantel que buscaba mantener su hegemonía.

¿Qué dijo Martinoli sobre el América?

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca, lanzó duros comentarios contra la directiva actual. El comunicador calificó la planeación del club como "horrible" durante una transmisión reciente. Bajo su óptica, el equipo no posee argumentos sólidos para pelear el título.

Álvaro Fidalgo durante el partido de América y Rayados en la Liguilla del Apertura 2025 | IMAGO 7
Álvaro Fidalgo durante el partido de América y Rayados en la Liguilla del Apertura 2025 | IMAGO 7

"La planeación del América fue horrible. Ese fue un punto por el cual Jardine tuvo problemas con Ramírez", afirmó Martinoli.

La crisis institucional derivó en la salida de Diego Ramírez el pasado 28 de enero. El club decidió separar caminos con quien fungía como su Director Deportivo. Esta medida busca dar estabilidad al proceso que encabeza el técnico brasileño André Jardine.

Martinoli sostiene que el despido de Ramírez busca calmar las aguas en el vestidor. "Lo que consiguen es mantener tranquilo al entrenador que los hizo Tricampeones", explicó el narrador. Para él, esta tranquilidad es una apuesta enfocada más en el futuro.

Fidalgo en las tribunas del Estadio Ciudad de los Deportes con la afición de América en el marco del juego ante Necaxa | IMAGO 7
Fidalgo en las tribunas del Estadio Ciudad de los Deportes con la afición de América en el marco del juego ante Necaxa | IMAGO 7

América, en búsqueda de resurgir

Las posibilidades de éxito para el actual semestre lucen reducidas según los especialistas deportivos. El equipo requiere una adaptación rápida de sus nuevos elementos para revertir la situación. La presión aumenta conforme avanzan las jornadas en este complicado Clausura 2026.

El entorno americanista espera que la reestructuración rinda frutos en el mediano plazo. Por ahora, el cuerpo técnico trabaja para encontrar un equilibrio sin sus figuras europeas. La misión de alcanzar la gloria parece más lejana que en temporadas pasadas.

Allan Saint-Maximin en América | IMAGO7
