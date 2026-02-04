Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cuándo vence tu e.firma del SAT y cómo renovarla en línea?

Así puedes consultar en línea si tu e.firma del SAT sigue vigente. / SAT
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:14 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La e.firma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es indispensable para trámites fiscales en México.

La firma electrónica avanzada —mejor conocida como e.firma— es un requisito obligatorio para realizar diversos trámites ante el SAT como declaraciones fiscales, facturación electrónica y otros servicios digitales. Esta herramienta tiene una vigencia y si no la renuevas a tiempo podrías enfrentar problemas fiscales o administrativos.

Revisar la vigencia de tu e.firma evita problemas al presentar declaraciones. / iStock

¿Cuál es la vigencia de la e.firma?

La e.firma tiene una vigencia de cuatro años a partir de la fecha en que fue emitida. Esto significa que:

  • Debes verificar su fecha de emisión para saber cuándo caduca.

  • Si fue tramitada en 2021, por ejemplo, quizá venza en 2025 o 2026 dependiendo del mes en que se generó.

La e.firma del SAT tiene una vigencia de cuatro años y es clave para trámites fiscales. / iStock

¿Cómo saber si tu e.firma todavía está vigente?

Para consultar la vigencia de tu e.firma, puedes hacerlo directamente en el portal oficial del SAT siguiendo estos pasos:

  1. Busca en tu navegador “Recuperación de certificados SAT”.

  2. Ingresa tu RFC y completa el captcha de seguridad.

  3. Verás una lista con todos los certificados que has tramitado.

  4. El certificado más reciente muestra la fecha de inicio y de vencimiento.

  5. Ahí podrás ver si tu e.firma sigue vigente o está por vencerse.

Además, el propio SAT ofrece una herramienta para validar la vigencia de tu e.firma subiendo los archivos de tu certificado (.cer) y llave privada (.key).

Desde el portal del SAT puedes consultar la fecha exacta de vencimiento de tu e.firma. / iStock

¿Qué hacer si tu e.firma se venció o está por vencer?

Si aún no vence

Puedes renovar tu e.firma en línea hasta 24 horas antes de que expire. Esto lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa utilizando servicios como SAT ID y sin necesidad de acudir a una oficina del SAT.

Pasos básicos para renovarla en línea:

  • Ingresa al portal SAT ID y selecciona “Renovar e.firma”.

  • Captura tu RFC, correo electrónico y teléfono.

  • Confirma tu identidad mediante un video.

  • Firma la solicitud de renovación digitalmente.
    En muchos casos esto te permite completar el proceso sin cita ni desplazamientos.

Si ya venció

Si tu e.firma ya caducó, todavía puedes renovarla hasta un año después de su vencimiento, pero existen límites de tiempo y requisitos:

  • Si ha pasado más de un año desde que venció, deberás tramitar una nueva e.firma desde cero.

  • En algunos casos puedes necesitar asistencia presencial en las oficinas del SAT.

  • Conserva tus archivos anteriores (.cer y .key) y tu identificación oficial para facilitar el proceso.

Si tu e.firma está por vencer, puedes renovarla en línea antes de que caduque. / iStock
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Trámites
Últimos videos
Lo Último
17:24 ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
17:16 Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
17:12 Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
17:09 México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
16:54 Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
16:53 Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
16:41 Athletic Bilbao, con gol de último minuto, vence a Valencia y accede a Semifinales de Copa del Rey
16:36 El PLAN de AGUIRRE para FIDALGO y OBED VARGAS; MUNDIAL a la vista
16:15 Moisés Muñoz revela pactos en el Tri: "Un patrocinador lo llevó al Mundial"
16:09 Aparecen iguanas congeladas: el gobierno te dice qué hacer con ellas
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Futbol Nacional
04/02/2026
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Futbol
04/02/2026
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Futbol
04/02/2026
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Contra
04/02/2026
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Futbol Internacional
04/02/2026
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
Futbol
04/02/2026
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia