¿Cuándo vence tu e.firma del SAT y cómo renovarla en línea?

La firma electrónica avanzada —mejor conocida como e.firma— es un requisito obligatorio para realizar diversos trámites ante el SAT como declaraciones fiscales, facturación electrónica y otros servicios digitales. Esta herramienta tiene una vigencia y si no la renuevas a tiempo podrías enfrentar problemas fiscales o administrativos.

Revisar la vigencia de tu e.firma evita problemas al presentar declaraciones. / iStock

¿Cuál es la vigencia de la e.firma?

La e.firma tiene una vigencia de cuatro años a partir de la fecha en que fue emitida. Esto significa que: Debes verificar su fecha de emisión para saber cuándo caduca.

Si fue tramitada en 2021, por ejemplo, quizá venza en 2025 o 2026 dependiendo del mes en que se generó.

La e.firma del SAT tiene una vigencia de cuatro años y es clave para trámites fiscales. / iStock

¿Cómo saber si tu e.firma todavía está vigente?

Para consultar la vigencia de tu e.firma, puedes hacerlo directamente en el portal oficial del SAT siguiendo estos pasos: Busca en tu navegador “Recuperación de certificados SAT”. Ingresa tu RFC y completa el captcha de seguridad. Verás una lista con todos los certificados que has tramitado. El certificado más reciente muestra la fecha de inicio y de vencimiento. Ahí podrás ver si tu e.firma sigue vigente o está por vencerse.

Además, el propio SAT ofrece una herramienta para validar la vigencia de tu e.firma subiendo los archivos de tu certificado (.cer) y llave privada (.key).

Desde el portal del SAT puedes consultar la fecha exacta de vencimiento de tu e.firma. / iStock

¿Qué hacer si tu e.firma se venció o está por vencer?

Si aún no vence Puedes renovar tu e.firma en línea hasta 24 horas antes de que expire. Esto lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa utilizando servicios como SAT ID y sin necesidad de acudir a una oficina del SAT. Pasos básicos para renovarla en línea: Ingresa al portal SAT ID y selecciona “ Renovar e.firma ”.

Captura tu RFC, correo electrónico y teléfono.

Confirma tu identidad mediante un video.

Firma la solicitud de renovación digitalmente.

En muchos casos esto te permite completar el proceso sin cita ni desplazamientos.

Si ya venció Si tu e.firma ya caducó, todavía puedes renovarla hasta un año después de su vencimiento, pero existen límites de tiempo y requisitos: Si ha pasado más de un año desde que venció, deberás tramitar una nueva e.firma desde cero.

En algunos casos puedes necesitar asistencia presencial en las oficinas del SAT.

Conserva tus archivos anteriores (.cer y .key) y tu identificación oficial para facilitar el proceso.