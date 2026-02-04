Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cuándo es el Año Nuevo Chino 2026? Fecha, signo zodiacal y su poderoso mensaje

Energía, movimiento y pasión marcarán lo que resta del año / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:26 - 04 febrero 2026
El 17 de febrero arranca un nuevo ciclo según el calendario lunar.

Prepárate, porque el Año Nuevo Chino 2026 ya tiene fecha y animal regente, y todo apunta a un ciclo lleno de intensidad. Mientras en Occidente el calendario sigue su curso, en el otro lado del mundo ya se alistan los rituales, la gastronomía y las reuniones familiares que acompañarán esta celebración ancestral, con un protagonista que promete agitar las aguas: el Caballo de Fuego.

¿Cuándo es el Año Nuevo Chino 2026?

Marca la fecha: el martes 17 de febrero de 2026 arranca oficialmente el Festival de la Primavera, como también se le conoce al Año Nuevo Chino. La fecha está definida por la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno, y por eso varía cada año. En 2026, las celebraciones se extenderán hasta el Festival de los Faroles, unos 15 días después.

Durante este periodo, las familias limpian sus hogares, se reúnen para compartir comidas típicas, y se realizan rituales para atraer buena fortuna. Todo con un objetivo claro: renovar las energías para un nuevo ciclo que durará hasta el 5 de febrero de 2027.

El Caballo de Fuego entrará con todo este año 2026 / FREEPIK

¿Qué animal rige el 2026? El Caballo de Fuego entra en escena

"El Año Nuevo Chino 2026 estará regido por el Caballo, específicamente bajo la influencia del Caballo de Fuego", se informa en fuentes oficiales del calendario chino.

Y no es cualquier combinación. El caballo simboliza libertad, dinamismo, independencia y pasión por avanzar, mientras que el elemento fuego potencia la creatividad, decisión y determinación.

Un combo potente, ideal para quienes buscan empezar de cero, cambiar de trabajo, lanzar un proyecto o tomar decisiones audaces.

Se espera un periodo lleno de intensidad, movimiento y oportunidades para iniciar nuevos proyectos / FREEPIK

Qué significa el Caballo de Fuego?

"El Caballo de Fuego representa un periodo lleno de intensidad, movimiento y oportunidades para iniciar nuevos proyectos", destacan especialistas en astrología china.

El mensaje es claro: 2026 será un año de acción, pero también requerirá de equilibrio emocional para evitar decisiones impulsivas. El fuego enciende, pero también puede quemar.

"Este ciclo suele interpretarse como un año favorable para tomar decisiones importantes, explorar nuevos caminos y apostar por cambios personales o profesionales", explica el mismo reporte.
Será un momento clave para reflexionar, renovar metas y celebrar la unión familiar / FREEPIK

Año de unión, reflexión y nuevos comienzos

"En general, el Año Nuevo Chino 2026 será un momento clave para reflexionar, renovar metas y celebrar la unión familiar", señalan los organizadores del festival.

Y aunque la celebración tiene raíces milenarias en China, su influencia ya es global: ciudades como Nueva York, Londres, Buenos Aires y Ciudad de México se visten de rojo para recibir el nuevo ciclo con desfiles, dragones, danzas y gastronomía tradicional.

