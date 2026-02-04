Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético

Obed Vargas en un entrenamiento del Atlético de Madrid | X: @Atleti
Obed Vargas en un entrenamiento del Atlético de Madrid | X: @Atleti
Esteban Gutiérrez 09:37 - 04 febrero 2026
El técnico argentino señaló que valora las cualidades del mexicano y los otros jugadores recién llegados

Previo al duelo de Copa del Rey contra el Betis, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, analizó el mercado de fichajes y el rol que jugarán las nuevas incorporaciones, entre ellas el joven mexicano Obed Vargas.

El técnico argentino se mostró satisfecho con las operaciones realizadas durante la ventana invernal, destacando la importancia de los nuevos jugadores para afrontar el tramo final de la temporada.

Obed Vargas en su primer entrenamiento con el Atlético de Madrid | X: @Atleti

“El mercado nos dejó tres jugadores importantes, los vamos a necesitar y trabajaremos en conjunto para acabar la temporada de la mejor manera”, afirmó Simeone en rueda de prensa.

Al ser consultado sobre el proceso de adaptación de futbolistas jóvenes como Vargas, el 'Cholo' asumió la responsabilidad del cuerpo técnico en su desarrollo.

“Es trabajo para el entrenador. Si están en el Atlético es que tienen cualidades. Esperemos poder ayudarlos para que sean mejores y que todo ese proceso sea el menor tiempo posible”, explicó.

Simeone dejó claro que la exigencia del calendario (LaLiga, Copa y Champions League) obligará a una rápida integración de los nuevos elementos al esquema de los colchoneros.

Obed Vargas con el Atlético de Madrid | X: @Atleti

“Está claro que los vamos a necesitar y pese a que los dos son internos (volantes interiores), seguro que nos van a ayudar”, añadió, insinuando que el mexicano podría tener minutos próximamente.

Con una plantilla renovada y el respaldo de su entrenador, el Atlético de Madrid se prepara para buscar un lugar en las semifinales de la Copa del Rey, un escenario ideal para que talentos como Obed Vargas comiencen a demostrar su valía.

