Futbol

¡Despertó el gigante! América derrota a Olimpia en Honduras y regresan con ventaja al Ciudad de los Deportes

Ramón Juárez con América en la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT
Daniel Estrada Navarrete 22:05 - 03 febrero 2026
Las Águilas sumaron su segunda victoria de manera consecutiva y ponen pie y medio en la siguiente ronda del torneo

Toman vuelo. América venció 1-2 a Olimpia en el partido de Ida de la primera ronda de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Con un gol sobre la hora de Ramón Juárez, los dirigidos por André Jardine tomaron ventaja para avanzar a la siguiente fase tras una segunda parte en la que fueron dominantes a partir de la entrada de Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas.

Ramón Juárez anotando el segundo gol de América vs Olimpia I MEXSPORT

En la primera mitad, ningún equipo impuso condiciones en el terreno de juego. Aunque Olimpia buscaba atacar con jugadas explosivas y aprovechar la velocidad sus delanteros, no le hicieron daño a la defensa azulcrema. Sin embargo, cuando el partido parecía que se iba a ir sin goles al descanso, una jugada a balón parado cambió el encuentro.

En el tiempo agregado de la primera mitad, un tiro de esquina lo la banda izquierda se presentó para las Águilas. Tras el centro, se derivaron una serie de rebotes dentro del área. Después de que la esférica quedó a la deriva, Víctor Dávila la tomó, se perfiló para rematar y con un remate potente venció al arquero rival, para así poner el 0-1 en la pizarra, resultado con el que se fueron al descanso.

América vs Olimpia, Primera Ronda de la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT

Pero apenas en el inicio de la segunda parte, el equipo hondureño respondió y se sobrepuso a ese gol tardío en el primer tiempo. En una jugada a velocidad, José Pinto y Jorge Álvarez se combinaron. Este último recibió un pase de Pinto al borde del área y de primera intención disparó a segundo poste, para así lograr igualar a un gol la pizarra, con cierta complicidad de Luis Ángel Malagón.

Tras la igualada, André Jardine mandó al terreno de juego tanto a Brian Rodríguez como a Alejandro Zendejas, para darle salida José Raul Zuñiga y Alexis Gutiérrez. Con estas modificaciones, las Águilas tomaron el control absoluto del juego y comenzaron con el asedio ofensivo en busca de retomar la ventaja.

Al 62, luego de un centro de Christian Borja, fue Sebastián Cáceres el que remató de cabeza en el área chica, pero el portero rival atajó de gran manera para mandar a tiro de esquina. Tres minutos después, Brian comenzaba a generar las más claras para el América, pues recortó hacia dentro y remató a portería, pero nuevamente Edrick Menjivar se estiraba para evitar la caída de su arco.

Y aunque el portero hondureño estaba convirtiéndose en figuras no pudo atajar todo y finalmente cayó el gol de la victoria para América. Al minuto 88, Brian Rodríguez recortó nuevamente hacia el centro y tiró a segundo palo. El intento lo atajó Edrick, pero el rebote le cayó exactamente a Ramón Juárez, quien con el arco abierto solo tuvo que empujar la esférica y poner el 1-2 definitivo.

Víctor Dávila marcando gol en la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO DE VUELTA ENTRE AMÉRICA Y OLIMPIA?

Tras ese 1-2 a favor de las Águilas, la eliminatoria cerrará en México la siguiente semana. El próximo miércoles 11 de febrero, América recibirá a Olimpia en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 18:00 horas con el marcador global en su favor. Por lo tanto, un empate le bastaría a los dirigidos por André Jardine para avanzar a la próxima ronda.

Olimpia de Honduras en la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT
