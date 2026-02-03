Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León

James Rodríguez en la llegada al estadio con León previo al partido ante Puebla en la Jornada 17 del Apertura 2025 | IMAGO 7
James Rodríguez en la llegada al estadio con León previo al partido ante Puebla en la Jornada 17 del Apertura 2025 | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:07 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El colombiano se encuentra sin equipo desde que dejó a la Fiera luego del final del Apertura 2025

La luz al final del túnel empieza a aparecer para James Rodríguez. Desde su salida de Leon al final del Apertura 2025 de la Liga MX, el colombiano se encuentra sin equipo, un problema porque su intención es llegar a la Copa Mundial Norteamérica 2026 con la Selección de Colombia. Pero esta semana la espera finalmente puede llegar a su fin con un equipo de la MLS interesado en sus servicios.

¿Qué equipo busca a James Rodríguez en la MLS?

Minnesota United está en conversaciones avanzadas con James para incorporar a la estrella colombiana, en lo que sería un movimiento sorprendente, según informan fuentes cercanas a la negociación a The Athletic. De concretarse, se convertiría sin duda en la mayor estrella mundial en vestir la camiseta de los Loons en la historia del club.

James Rodríguez controla el balón en la Jornada 17 del Apertura 2025 ante Puebla | IMAGO 7
James Rodríguez controla el balón en la Jornada 17 del Apertura 2025 ante Puebla | IMAGO 7

En días recientes sonaron con fuerza los rumores que colocaban al colombiano en el futbol sudamericano. En Argentina se le vinculó Platense y Estudiantes de La Plata, mientras que en su natal Colombia el club que anhelaba sus servicios era Millonarios, pero ninguno de los tres estuvo a la altura de las expectativas del futbolista.

De acuerdo con los reportes de fuentes cercanas al jugador, la prioridad es mantenerse en una liga con calendarios organizados y con una infraestructura de alto nivel. Además, quiere continuar en un nivel competitivo alto y con condiciones contractuales y un salario que, por ahora, solo pudo encontrar en el futbol estadounidense.

James Rodríguez se enfrenta a Emiliano Gómez en el partido de León vs Puebla en el Apertura 2025 | IMAGO 7
James Rodríguez se enfrenta a Emiliano Gómez en el partido de León vs Puebla en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Por lo que parece que es cuestión de tiempo para que se anuncie su llegada a Minnesota, que en la Temporada 2025 finalizó en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, pero fue eliminado por San Diego en las Semifinales de Conferencia. El mes pasado, Cameron Knowles fue nombrado nuevo entrenador principal tras la partida de Eric Ramsay al West Bromwich Albion de la EFL Championship inglesa.

Los números de James Rodríguez

A sus 34 años, el mediocampista cuenta con 122 internacionalidades con la Selección de Colombia y sigue siendo una pieza clave para su país de cara al Mundial de 2026. De hecho, fue elegido el mejor jugador de la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos, donde lideró a Colombia hasta la final contra Argentina.

James Rodríguez saluda a la afición en el Estadio Nou Camp en la Jornada 17 del Apertura 2025 | IMAGO 7
James Rodríguez saluda a la afición en el Estadio Nou Camp en la Jornada 17 del Apertura 2025 | IMAGO 7

Durante su etapa en el León, Rodríguez registró cinco goles y nueve asistencias en 34 partidos. Desde que dejó el Real Madrid en 2020, ha tenido un recorrido por diversos clubes y ligas, incluyendo Everton (Inglaterra), Al-Rayyan (Catar), Olympiacos (Grecia), São Paulo (Brasil), Rayo Vallecano (España) y el ya mencionado León (México).

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
14:02 ¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
13:51 Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
13:45 Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
13:44 Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
13:38 Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
13:19 Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
13:04 Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas
13:01 Pep Guardiola se queja de sus fichajes con Manchester City: "No entiendo como el club no gasta más dinero"
12:48 ¿Cuándo inicia la temporada de calor en México 2026 y qué estados serán los más afectados?
12:25 ¿Vuelve a CU? Alan Mozo confiesa que quiere regresar a Pumas: “Si llaman, yo siempre voy a estar abierto”
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol Álvaro Fidalgo rompe el silencio sobre su futuro con la Selección Mexicana: "Es una posibilidad"
3
Futbol Oficial: Raphael Veiga es anunciado como nuevo jugador del América
4
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
5
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Futbol
03/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
03/02/2026
Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Contra
03/02/2026
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Futbol
03/02/2026
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Contra
03/02/2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Cruz Azul visita a Vancouver FC en la Primera Ronda de la Concachampions | RÉCORD
Futbol
03/02/2026
Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?