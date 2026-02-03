James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León

La luz al final del túnel empieza a aparecer para James Rodríguez. Desde su salida de Leon al final del Apertura 2025 de la Liga MX, el colombiano se encuentra sin equipo, un problema porque su intención es llegar a la Copa Mundial Norteamérica 2026 con la Selección de Colombia. Pero esta semana la espera finalmente puede llegar a su fin con un equipo de la MLS interesado en sus servicios.

¿Qué equipo busca a James Rodríguez en la MLS?

Minnesota United está en conversaciones avanzadas con James para incorporar a la estrella colombiana, en lo que sería un movimiento sorprendente, según informan fuentes cercanas a la negociación a The Athletic. De concretarse, se convertiría sin duda en la mayor estrella mundial en vestir la camiseta de los Loons en la historia del club.

James Rodríguez controla el balón en la Jornada 17 del Apertura 2025 ante Puebla | IMAGO 7

En días recientes sonaron con fuerza los rumores que colocaban al colombiano en el futbol sudamericano. En Argentina se le vinculó Platense y Estudiantes de La Plata, mientras que en su natal Colombia el club que anhelaba sus servicios era Millonarios, pero ninguno de los tres estuvo a la altura de las expectativas del futbolista.

De acuerdo con los reportes de fuentes cercanas al jugador, la prioridad es mantenerse en una liga con calendarios organizados y con una infraestructura de alto nivel. Además, quiere continuar en un nivel competitivo alto y con condiciones contractuales y un salario que, por ahora, solo pudo encontrar en el futbol estadounidense.

James Rodríguez se enfrenta a Emiliano Gómez en el partido de León vs Puebla en el Apertura 2025 | IMAGO 7

Por lo que parece que es cuestión de tiempo para que se anuncie su llegada a Minnesota, que en la Temporada 2025 finalizó en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, pero fue eliminado por San Diego en las Semifinales de Conferencia. El mes pasado, Cameron Knowles fue nombrado nuevo entrenador principal tras la partida de Eric Ramsay al West Bromwich Albion de la EFL Championship inglesa.

Los números de James Rodríguez

A sus 34 años, el mediocampista cuenta con 122 internacionalidades con la Selección de Colombia y sigue siendo una pieza clave para su país de cara al Mundial de 2026. De hecho, fue elegido el mejor jugador de la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos, donde lideró a Colombia hasta la final contra Argentina.

James Rodríguez saluda a la afición en el Estadio Nou Camp en la Jornada 17 del Apertura 2025 | IMAGO 7

Durante su etapa en el León, Rodríguez registró cinco goles y nueve asistencias en 34 partidos. Desde que dejó el Real Madrid en 2020, ha tenido un recorrido por diversos clubes y ligas, incluyendo Everton (Inglaterra), Al-Rayyan (Catar), Olympiacos (Grecia), São Paulo (Brasil), Rayo Vallecano (España) y el ya mencionado León (México).