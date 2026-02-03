Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?

El histrión tuvo que parar por unos días el rodaje de la cinta de amor / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:45 - 03 febrero 2026
El actor se lesionó la espalda durante un descanso fuera de cámara

La nueva adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas, bajo la dirección de Emerald Fennell, tuvo un inicio turbulento para su protagonista. Jacob Elordi, quien interpreta al intenso y atormentado Heathcliff, terminó hospitalizado con una quemadura de segundo grado en los primeros días de rodaje.

Todo comenzó con una broma entre Elordi y la maquillista Siân Miller, quien trabajaba en las cicatrices que debía tener el personaje.

Jacob Elordi protagoniza junto a Margot Robbie la nueva versión de 'Cumbres Borrascosas' / Especial

“Ella me desafió, si Daniel Day-Lewis interpretara a Heathcliff, habría entrado con cicatrices”, contó Jacob en una entrevista con Esquire.

A lo que el actor respondió en tono de juego: “Bueno, me iré el fin de semana a hacerme daño para demostrarte que soy Heathcliff”.

El actor de Hollywood se quemó la espalda con una llave caliente en la ducha / Especial

Tragedia que se hace realidad 

Sin embargo, lo que parecía una broma terminó en un accidente real. Esa misma noche, Elordi sufrió una quemadura severa mientras se duchaba.

“El lugar donde me estaba quedando tenía una ducha de vapor: una perilla de latón de la que salía vapor desde la pared”, relató el actor.

“Estaba sentado en el piso de la ducha… como Heathcliff, estaba cubierto de sarna y suciedad, y pensé: ‘No voy a volver a hacer esto; voy a limpiarme bien los pies todas las noches y llegar al trabajo fresco al día siguiente’”.

“Así que fui a limpiarme los pies y me recargué hacia atrás; mi espalda se quemó contra la perilla de vapor. Me levanté gritando; me destrozó la espalda. Cuando regresé a trabajar el lunes, tenía una quemadura de segundo grado”.
Jacob se recuperó rápido de su accidente para continuar con las grabaciones / Especial

Preocupó su estado de salud 

La directora, Emerald Fennell, compartió su reacción al enterarse: “Recibí un mensaje de texto de Josey McNamara, el productor, que decía: ‘Jacob está en el hospital’. Obviamente pensé: ‘Dios mío, tuvo un accidente de coche’, y luego me dijo: ‘Se quemó la espalda en la ducha’”.

Afortunadamente, la recuperación de Elordi fue rápida y pudo reincorporarse al rodaje.

La cinta llega la otra semana a las cines de todos los estados / Especia
