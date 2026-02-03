Oficial: Raphael Veiga es anunciado como nuevo jugador del América

Es oficial: Raphael Veiga es nuevo jugador del América. Después de días de negociaciones, el mediocampista brasileño de 30 años ha estampado su firma para convertirse en nuevo refuerzo azulcrema y así calmar la melancolía tras salidas importantes recientemente.

Fue a través de redes sociales que el conjunto de Coapa confirmó la llegada del sudamericano, jugador que tendrá que echar mano a André Jardine lo antes posible en busca de retomar el buen camino en el Clausura 2026 tras un inicio negativo.

Raphael Veiga en Sudamérica l X:raphaelveiga23

Fuentes cercanas a la operación indican que el jugador de 30 años llega a Coapa con un préstamo con opción a compra, con un cargo de 1.5 millones de dólares. El América tendrá hasta el 16 de diciembre para ejercer la adquisición definitiva, valuada en seis millones de dólares.

Así vivió su primer juego

Raphael Veiga llegó al Estadio Ciudad de los Deportes para ver el América vs Necaxa ante su inminente anuncio como jugador del las Águilas. Aficionados que se encontraban en las gradas del "Azulcrema" se percataron de su presencia generando los primeros gritos de emoción e ilusión entre los seguidores azulcrema y firmó sus primeras camisetas de las Águilas.

Veiga estuvo en el palco 7 del Ciudad de los Deportes para poder ver dicho encuentro y conocer más sobre su nuevo equipo que dicho sea de paso logró sumar su primera victoria en el Clausura 2026 tras tres partidos consecutivos sin ganar y sin anotar.

Raphael Veiga presente en victoria de América | IMAGO7

¿Cuáles son sus números?

En la reciente temporada, Raphael Veiga ha tenido una participación limitada, disputando solo 122 minutos en tres partidos, sin registrar goles ni asistencias. Fue convocado por el técnico Abel Ferreira para el partido contra el Atlético-MG, pero no llegó a jugar.

El mediocampista entrenó con normalidad, al día siguiente, junto a sus compañeros en la Academia de Futebol, esto hacía inminente su salida ante los rumores que ponían al jugador prácticamente como azulcrema en esta ventana de transferencia.

Raphael Veiga con Palmeiras | MEXSPORT