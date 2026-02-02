Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas

Fidalgo y Zendejas se fundieron en un abrazo | X: @ClubAmerica
Mauricio Díaz Valdivia 00:15 - 02 febrero 2026
El 10 de las Águilas no pudo contener el llanto por la salida de su amigo

Álvaro Fidalgo se ha convertido en una de las salidas más dolorosas en la historia reciente de America, ya que a lo largo de su paso por el equipo logró conseguir una gran cantidad de títulos, además de "entender lo que significa el americanismo" según los mismos aficionados.

Incluso sus compañeros han sufrido en la despedida, siendo Alejandro Zendejas el más afectado de todos por ya no poder compartir con su amigo para los siguientes partidos.

Álvaro Fidalgo es nuevo jugador del Real Betis | Imago7

El adiós del 'Maguito'

Álvaro Fidalgo ha sido anunciado de manera oficial como nuevo jugador de Real Betis, desatando una gran cantidad de publicaciones y comentarios referentes a él por parte de los aficionados. Algunos de ellos se han podido ver en las fotografías que compartió el mismo Club América, en donde se puede ver al español completamente conmovido.

Otra de las imágenes mostró uno de los momentos más complicados para la afición americanista, pues se puede ver al mismo Fidalgo abrazando a Alejandro Zendejas, quien completamente 'roto' en llanto abrazó al nuevo jugador bético, haciéndolo llorar al mismo tiempo.

La última de las imágenes mostró al ahora exfutbolista siendo lanzado y atrapado una y otra vez por sus compañeros, marcando así de manera oficial el final de uno de los jugadores más queridos en el último lustro de la historia del club.

El 'Maguito' regresa a España

A pesar de que los rumores de una posible vuelta a Europa y un llamado a Selección Mexicana prácticamente se dieron al mismo tiempo, la salida de Fidalgo fue lo primero en llegar, regresando a España, pero esta vez para sí jugar en LaLiga, ya que su primer paso fue solamente por inferiores del Real Madrid con el equipo del Castilla.

La gran despedida de Álvaro Fidalgo | Imago7

Álvaro ahora se suma a una corta, pero interesante lista de jugadores de América que han salido con transferencia directa al Real Betis, con ejemplos como Guido Rodríguez, Diego Lainez y ahora el 'Maguito'.

Aún no se sabe nada al respecto del debut de Fidalgo, pues solamente ha sido anunciado en las redes sociales del cuadro sevillano, el cual tendrá que enfrentarse a Atlético de Madrid en los Cuartos de Final de la Copa del Rey.

