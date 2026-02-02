Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¿Paso de Campeón: Cuándo fue la última vez que Chivas inició con cuatro victorias al hilo?

Chivas es el actual líder de la Liga MX | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 21:56 - 01 febrero 2026
El Rebaño es el único equipo que ha ganado todos sus partidos del Clausura 2026

Chivas ha comenzado el torneo de una manera que tenía mucho tiempo sin darse para el cuadro rojiblanco, pues de los cuatro partidos que han jugado en el inicio del torneo han ganado todos sin dejar puntos en el camino.

Aunque la afición se mantiene contenta con esta racha, la pregunta sigue siendo hasta cuando se podrá mantener el Rebaño en esta buena forma y cuándo fue la última vez que logró algo de tal magnitud dentro de la Liga MX.

Chivas se mantiene como el primer lugar del torneo | Imago7

¿Cuándo fue el último gran inicio del Rebaño?

La última gran racha del Guadalajara en las primeras jornadas de un torneo se remonta a 16 años en el pasado, pues fue en el torneo Bicentenario 2010 cuando los Rojiblancos, de la mano de José Luis 'Güero' Real lograron no solo un inicio de cuatro victorias consecutivas, pues en ese lejano torneo lograron duplicarlo, siendo ocho los partidos que jugaron hasta perder en la Jornada 9 ante Jaguares de Chiapas.

En aquella ocasión, los partidos que ganaron las Chivas en las primeras cuatro fechas fueron ante Toluca 3-1 en el inicio del certamen, ante Tigres por el mismo resultado, pero como visitantes. En la Fecha 3, tuvieron una de las victorias más recordadas de aquella época al vencer a Estudiantes Tecos con una remontada 3-2 y un doblete de Chicharito Hernández; la cuarta victoria llegó en contra de Querétaro como visitantes.

Chicharito Hernández fue campeón de goleo de ese torneo | MexSport

El plantel actual de Chivas necesitará cuatro victorias más de manera consecutiva si quiere igualar la marca. En 2010, los siguientes cuatro partidos ganados fueron ante Atlante en la J5, Pachuca en la J6, Puebla en la séptima fecha y San Luis, casualmente el equipo al que acaban de vencer, pero aquella vez en la Jornada 8; esa racha terminó en la Jornada 9 con una goleada 4-0 ante Chiapas; en cuanto al torne, Chivas terminó segundo lugar con 32 puntos y se fue eliminado en Cuartos de Final en contra de Monarcas Morelia.

¿Cuáles son los siguientes cuatro rivales de Chivas?

Aunque seguramente las aspiraciones del actual plantel de Guadalajara son más grandes, al menos para poder hablar de igualar la racha del inicio del Bicentenario 2010, los Rojiblancos necesitarán de cuatro victorias más, comenzando por la Fecha 5 en la que enfrentarán a Mazatlán en El Encanto, dejando lo más difícil para después.

Richard Ledezma festejando el primer gol ante San Luis | Imago7

La sexta jornada del campeonato traerá muy rápidamente la primera edición del Clásico de México ante América en el 2026, el cual se jugará en el Estadio Akron; después, para la Fecha 7, el Rebaño Sagrado visitará a Cruz Azul, cerrando estas ocho primeras fechas con otra visita, pero esta vez al bicampeón Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Después del torneo de Clausura 2023, quedó claro que a la afición de Chivas le gusta encontrar similitudes; 16 años atrás contaban con un delantero campeón de goleo como lo fue Chicharito; hoy en día, la 'Hormiga' González replica dicha situación, ¿podrá Guadalajara mantenerse como líder absoluto de las siguientes fechas?

