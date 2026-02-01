Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Boleto a España hasta el 2030: Álvaro Fidalgo ya firmó contrato con Betis según reportes

Fidalgo en América I IMAGO7
Aldo Martínez 09:19 - 01 febrero 2026
El mediocampista estaría a nada de salir del equipo del América tras cinco años en México
Álvaro Fidalgo en el Estadio Ciudad de los Deportes I IMAGO7

El último ídolo del América dice adiós. Álvaro Fidalgo, quien llegó como un desconocido de la mano de Santiago Solari en 2021, está a nada de cumplir su sueño y regresar al viejo continente, pues según los reportes, el mediocampista asturiano está a detalles de llegar al Real Betis, cerrando el ciclo y saliendo como un nuevo ídolo.

Un ‘8’ para la posteridad 

Con información de César Luis Merlo, las Águilas del América y el Real Betis Balompié, ya se encuentran en los detalles finales para el traspaso del jugador español, esto después de que ambas parte llegarán  a un acuerdo ‘conveniente’ para ambos equipos.

Álvaro Fidalgo, mediocampista del Club América | IMAGO7

Desde el juego entre América y Necaxa, la transmisión de TUDN reportó la posible partida del camiseta número ocho, sin embargo, tras unas horas desde el evento, es casi un hecho que el jugador abandona Coapa para llegara a defender los colores del equipo heliopolitano.

Según Merlo, el traspaso de Fidalgo será de manera definitiva y el jugador firmará un contrato que lo ‘blinde’ en el Betis hasta junio del 2030 y es solo cuestión de tiempo para que se haga oficial. 

Álvaro Fidalgo con América | MEXSPORT

¿Ídolo azulcrema?

Desde su llegada al Club América hasta su despedida, Fidalgo dejo en claro que entendía la mística de los colores azulcremas, asegurando y demostrando la exigencia que un club de este calibre puede representar en un país.

Pese a su entrega y compromiso, en sus primeros dos años y medio, el español se las vio oscuras, pues entre eliminaciones dolorosas y errores mediáticos, el título de liga se le negó al club de manera casi frustrante, afortunadamente para ambas partes la mala racha paso.

Fidalgo logró levantar tres títulos de Liga MX, un Campeón de campeones y una Campeones Cup, siendo parte y líder de la generación dorada del Tricampeonato con André Jardine. El español deja un vacío en la plantilla y en los corazones amarillos que pese a las circunstancias nunca dejaron de corear el nombre del digno heredero de Carlos Reinoso.

Álvaro Fidalgo Tricampeón con América I IMAGO7
