Betis vs Panathinaikos ¿Dónde y cuándo ver la Vuelta de Octavos de Final de Europa League?

Real Betis busca la remontada en la Europa League ante su gente. El cuadro verdiblanco regresó a Sevilla con la desventaja de un gol frente al Panathinaikos, pero en el Estadio Benito Villamarín, quiere conseguir su pase a los Cuartos de Final de la Europa League.

Este partido será crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la competición europea, donde los griegos llegan con ventaja tras el partido de Ida gracias a una anotación de penal de último minuto de Vicente Toborda.

Betis perdió 1-0 contra Panathinaikos en la ida de los Octavos e Final de la Europa League | AP

¿Cómo llegan los equipos?

El Real Betis atraviesa un momento complicado con una racha de cinco partidos sin conocer la victoria con tres empates y dos derrotas incluyendo el descalabro en el partido de Ida ante los griegos. En su más reciente partido igualaron a un tanto con Celta de Vigo.

Pese a la mala racha, el equipo de Manuel Pellegrino ya demostró esta temporada que puede tener un buen desempeño pues, terminó como el cuarto mejor clasificado en la tabla de la Europa League gracias a cinco triunfos, dos empates y sólo una derrota. Ahora buscarán regresar a este buen nivel.

Betis perdió 1-0 contra Panathinaikos en la ida de los Octavos e Final de la Europa League | AP

Por su parte, el Panathinaikos llega en un excelente momento con nueve partidos sin conocer la derrota con cinco victorias y cuatro empates. Los helenos no pierden desde que cayeron ante PAOK en la Superliga Griega el pasado 11 de febrero.

El triunfo en el partido de Ida demuestra el buen momento que vive el Panathinaikos en la actual temporada. Ahora buscará sumar una nueva victoria para conseguir su pase a los Cuartos de Final de la clasificatoria.

Jugadores de Panathinaikos celebraron su pase a los Octavos de Final de europa League | AP

En caso de lograr la clasificación a la siguiente ronda, el Betis estaría logrando acceder a los Cuartos de Final por primera vez en toda su historia. Cuatro veces previas ha logrado estar en Octavos pero nunca ha logrado superarlas.

En el caso del cuadro griego, dos veces en su historia ha superado los Octavos de Final. En la temporada 87-88 logró avanzar a Cuartos, igual que la 2002-03, pero en ambas ocasiones, su paso en el torneo concluyó ahí.

Betis vs Panathinaikos

El partido se llevará a cabo este jueves 19 de marzo en punto de las 14:00 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión por ESPN2 así como por streaming a través de Dinsey+