Efraín Juárez tras empate ante América en Liguilla: "no me importa lo que piensen del otro lado"

Pumas tuvo para sentenciar la eliminatoria, incluso estuvo dos goles arriba durante la Ida de los Cuartos de Final, sin embargo, dos penaltis en contra le dieron la oportunidad al América de empatar el encuentro. Efraín Juárez se fue orgulloso a pesar de dejar ir el resultado a favor.

¿Qué dijo Efraín Juárez tras el empate ante América?

El entrenador mexicano valoró lo que realizó su equipo en el Estadio Azteca, en donde considera que únicamente hubo un club en la cancha: el suyo. Además, Juárez lanzó un mensaje de ánimo para el duelo de Vuelta.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

"Estoy feliz, orgulloso de lo que veo dentro de la cancha. El resultado siempre es consecuencia del rendimiento, y hoy, aun con el 3-3, separa grupo de portero. Estoy emocionado de ver en el campo lo que quería ver desde hace meses. Venir al Azteca y ver que hay un solo equipo en la cancha me emociona.

He visto mucho futbol, tengo 25 años en esto, he sido campeón en este estadio y en muchos lugares, y hoy mi equipo dio un espectáculo. Estoy feliz y emocionado. Dentro del vestidor les dije: 'Levanten la cara. Vamos a ir a casa con nuestra gente y, pase lo que pase, jugando así no hay manera'", aseguró Juárez.

Uriel Antuna, de Pumas, ante América l Miguel Pontón

Resta importancia a lo que se piense en América

Por otro lado, Efraín Juárez fue firme al señalar que no le importa lo que se piense del otro lado, pues con la manera en la que se dio el resultado pudo fortalecer a las Águilas para buscar la eliminatoria.

"Yo puedo venir aquí y decir que todo es un espectáculo, que todo está bien, pero en privado, cuando evalúo el partido, la realidad es diferente. No me importa lo que puedan pensar del otro lado y, con respeto, no me afectan las críticas externas.

Solo hubo un equipo hoy y son los Pumas. Estoy seguro de ello porque mi conciencia y la de los jugadores lo confirma: fuimos los que más nos esforzamos, corrimos y jugamos al futbol, de visita, en un estadio grande. La evaluación como técnico, asistente o jugador tras los más de noventa minutos no permite engaños: lo que se hizo está ahí. Dentro del equipo estamos en paz y tranquilos con el rendimiento y lo que intentamos proponer", agregó el técnico auriazul.

Jugadores de los Pumas celebrando su gol ante América | IMAGO7

Por último, Efraín Juárez fue fiel a su filosofía de nunca hablar de los árbitros, aunque sus expresiones demostraron que quedó inconforme con la decisión de señalar dos penaltis en un partido de Liguilla.