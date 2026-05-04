'Santander lo permitió': América no teme sanción por alineación indebida

Tras el empate a tres goles en el Azteca entre América y Pumas, se desató una ola de especulaciones sobre una supuesta alineación indebida de las Águilas, por hacer un cambio con El Shocker Vázquez, sin embargo, no hay tal, pues el árbitro "autorizó todo".

La confusión se genera al minuto 62, cuando sale Sebastián Cáceres por un golpe en la cabeza, tras ser atendido por el médico del protocolo de conmoción, lo que permite hacer un sexto cambio.

Miguel Vázquez, jugador de América | IMAGO7

El Shocker finalmente se quedó en la cancha e ingresó Thiago por su compatriota, cambio que quedó registrado en la cédula arbitral, no el de Vázquez, a quien decidieron no sacar.

El Shocker finalmente se quedó en la cancha e ingresó Thiago Espinoza por su compatriota, cambio que quedó registrado en la cédula arbitral, no el de Vázquez, a quien decidieron no sacar.

Al interior del América no tienen temor de una posible alineación indebida, pues el cuerpo arbitral encabezado por Luis Enrique Santander "autorizaron todo", quedó claro al momento también con el cuarto silbante, según pudo saber RÉCORD, y que así quedó finalmente asentado en la cédula.