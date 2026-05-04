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NFL

Bills y Browns presentan nuevos estadios: ¿cuándo serán sede del Super Bowl?

New Highmark Stadium y Huntington Bank Field | AP
Emiliano Arias Pacheco 23:47 - 03 mayo 2026
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Ambos equipos al norte de Estados Unidos contarán con nuevos recintos; Buffalo a partir de la siguiente campaña

La modernidad alcanza a todos, y los grandes recintos no son la excepción. Atrás quedaron los gigantes de concreto para darle paso a nuevos estadios que, más que arenas deportivas, parecen centros comerciales con una cancha enmedio.

La NFL no es la excepción a la regla y en años recientes se han presentado nuevos proyectos, así como algunos a futuro. Sin embargo, ahora nos enfocaremos solamente en dos de ellos, uno que se estrenará en la Temporada 2026 y otro que espera terminar sus obras en 2029.

Los Buffalo Bills y los Cleveland Browns tendrán nuevas casas, siendo el equipo del estado de Nueva York quien estrenará el New Highmark Stadium este año. Pese a ser un recinto completamente nuevo, el estadio de los Bills contará con especificaciones muy características a su antecesor, como el caso de ser al aire libre.

Render del Highmark Stadium | Buffalo Bills

Nueva casa, mismo sentimiento

No es un asunto menor que el recinto -con un costo aproximado de 1.700 millones de dólares- cuente con dicha particularidad, pues la dirigencia de Buffalo no busca albergar un Super Bowl, sino que quiere seguir siendo una tundra para los equipos visitantes.

Cuando el invierno llega, Buffalo se convierte en una fortaleza para los Bills, quienes han buscado derrotar a los equipos con climas más paradisíacos en la nieve. Dicha ventaja también se incrementa en Playoffs, razón por la cual aunque es un estadio nuevo, tomar la batuta de organizar un Súper Domingo luce inviable.

Render del New Highmark Stadium, Buffalo Bills | Buffalo Bills

¿Cuál es la diferencia con los Cleveland Browns?

Por otro lado, los Cleveland Browns colocaron la primera piedra de su nuevo recinto, el Huntington Bank Field. Además de contar con una inversión superior a los dos billones de dólares, la casa del equipo de Ohio se alejará del centro de Cleveland para pasar al sur, despojándose de un arraigo de más de dos décadas.

Por si fuera poco, el nuevo recinto contará con una cubierta transparente de placas plegadas que permitirá la entrada de abundante luz natural, al tiempo que resguardará a los aficionados de las bajas temperaturas, lo que quitará su distintivo sello de nieve en bajas temperaturas. Dichos cambios son para buscar un Super Bowl en algún futuro, aunque aún no hay una fecha definitiva.

Colocación de la primera piedra del nuevo estadio de los Browns | AP
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