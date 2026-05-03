¡Invitado de lujo! Sam Darnold lanza volado en el juego entre Osos y Mexicas

Las grandes figuras de la NFL siempre se roban los reflectores en nuestro país, más cuando se encuentran en alguna participación especial. Tal es el caso de Sam Darnold, mariscal de campo de los Seattle Seahawks, quien fue el encargado de hacer el volado en el partido entre Osos y Mexicas de la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA).

Desde hace algunas semanas se anunció la presencia del Campeón del Super Bowl en el juego de la Semana 4 de la Temporada 2026, pero algunos eran escépticos por el enorme nivel mediático del quarterback.

¡GRAN MOMENTO! 🏈🇲🇽



El volado del juego entre @OsosLFA ante @MexicasLFA fue protagonizado por el QB campeón del Super Bowl LX, Sam Darnold. 🫡#LFA | @Seahawks pic.twitter.com/K1OFTkZ9K7 — LFA Finsus (@LFA_Mex) May 3, 2026

¿Qué tiene que ver Sam Darnold con los Osos de Monterrey?

El mariscal de campo no sólo demostró en la última temporada de la NFL que los fantasmas desaparecieron y, aunque no es un quarterback de élite, sí es un hombre de negocios. Sam Darnold es uno de los accionistas de los Osos de Monterrey, razón por la cual es común su presencia en el encuentro ante Mexicas.

Darnold es socio junto con personajes de la talla de Ryan Kalil (exjugador de las Panteras de Carolina) y el exbasquetbolista Blake Griffin, así como de Christian McCaffrey y George Kittle.

Sam Darnold y Kenneth Walker, con el codiciado Vince Lombardi | AP

El resurgir de Sam Darnold

Para contar la historia de Sam Darnold, es necesario hacer énfasis en su gran superación personal. El mariscal de campo llegó a los New York Jets con muchas expectativas, sin embargo, como es común en dicha franquicia, su estadía fue difícil y dejó mucho que desear.

Después de dos años, Sam Darnold cambió de aires y llegó a las Carolina Panthers, equipo en el que tampoco se pudo consolidar. Después de estar en dicha franquicia, Darnold se convirtió en el suplente de Brock Purdy en los San Francisco 49ers.

Tras un año en la bahía, la suerte le sonrió al mariscal de campo en su llegada a los Minnesota Vikings. El equipo del Valhalla seleccionó a J.J. McCarthy, pero el novato se lesionó y Darnold tomó las riendas del equipo. Con la franquicia de Minnesota, Sam tuvo una marca de 14-3; después llegó a los Seattle Seahawks y el resto es historia.