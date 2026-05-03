¿Cruzazuleada? ¡No! La Máquina gana y se lleva un resultado de oro ante Atlas

La Máquina pegó primero. En un partido intenso y lleno de emociones en la cancha del Estadio Jalisco, Cruz Azul se impuso 3-2 al Atlas en la Ida de los Cuartos de Final, llevándose una valiosa ventaja a casa gracias a la destacada actuación de Christian Ebere, autor de un doblete que lo convirtió en la figura de la noche.

Previo al silbatazo inicial, la afición rojinegra se hizo sentir con bengalas, banderas y un espectacular tifo en honor a Diego Cocca, acompañado de la leyenda en las cabeceras del estadio: "Soy rojinegro y del Atlas voy enamorado".

José Paradela, en duelo ante Atlas | IMAGO7

Ya en el partido, Camilo Vargas evitó la caída temprana de su arco al detener un tiro libre raso de Paradela. El arquero colombiano se mantuvo como figura durante varios lapsos del encuentro, interviniendo en momentos clave para sostener a su equipo.

Cruz Azul dominó gran parte de las acciones, mientras que Atlas mostró limitadas opciones ofensivas, apostando principalmente por el balón parado sin lograr inquietar con claridad la portería rival.

Atlas vs Cruz Azul, Cuartos de Final Ida Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cómo se abrió el marcador?

El duelo se jugó con gran intensidad, lo que derivó en entradas fuertes, empujones y constantes reclamos al árbitro, reflejando la tensión propia de una serie de eliminación directa.

Cuando el primer tiempo agonizaba, Rodolfo Rotondi aprovechó un rebote en el área para abrir el marcador con el 1-0, silenciando momentáneamente a la afición local.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

Segundo tiempo de locura

En la segunda mitad, Vargas volvió a lucirse con al menos dos intervenciones de gran nivel. Sin embargo, en la tercera llegada clara, Christian Ebere apareció para ampliar la ventaja tras un descuido defensivo, empujando el balón para el 2-0.

El golpe dejó aturdido al Atlas, pero el empuje de su gente reanimó al equipo. Alfonso González recortó distancias con un certero remate de cabeza, devolviendo la esperanza a los rojinegros.

Aldo Rocha, jugador de Atlas | IMAGO7

El impulso se tradujo en el empate poco después, cuando un empujón sobre Rodríguez dentro del área derivó en un penal que Aldo Rocha convirtió con autoridad para el 2-2, desatando la euforia en el Estadio Jalisco.

Cuando parecía que el empate prevalecería, Cruz Azul encontró una nueva oportunidad desde los once pasos tras la intervención del VAR. Christian Ebere no falló y selló su doblete para firmar el 3-2 definitivo, devolviéndole la ventaja a los celestes de cara al partido de vuelta.