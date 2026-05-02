¿Bendición o maldición? Los siete equipos en Liguilla que podrán alinear a nueve extranjeros cuentan con bajas

La Asamblea de Dueños de diciembre de 2025 dejó una de las más grandes polémicas para el Clausura 2026: los equipos calificados a Liguilla podrán jugar con sus nueve extranjeros en campo. El Reglamento de la Liga MX estipula que solamente siete jugadores foráneos pueden estar en el terreno de juego, sin embargo, por la convocatoria de los seleccionados rumbo al Mundial que militan en México, los 18 equipos del balompié nacional accedieron a jugar una Fiesta Grande con sabor internacional.

Pese a la ventaja que puede significar eso para algunos equipos -a excepción de Chivas-, la realidad es que algunos de ellos se ven afectados por las lesiones de sus extranjeros. Entre los más golpeados se encuentran América y Cruz Azul, quienes tendrán dos bajas internacionales para la Liguilla.

Daniel Aguirre, futbolista de Chivas | IMAGO7

América y Cruz Azul, los más golpeados

Las Águilas y La Máquina contarán con dos bajas, aunque el equipo celeste espera recuperarlas a lo largo de la Fiesta Grande. El club de Coapa no podrá contar con Víctor Dávila, quien sufrió una rotura de ligamento en la Jornada 9, y Raúl Zúñiga, quien recientemente tuvo una operación por una fractura de clavícula; además no tendrán a Israel Reyes por convocatoria.

Por su parte, el ahora equipo de Joel Huiqui no tendrá en el campo -por lo menos en la serie ante Atlas- a Nicolás Ibáñez y Gabriel 'Toro' Fernández. El argentino sufrió una dolencia muscular ante América, mientras que el uruguayo presenta una distensión muscular; además de que no contarán con Erik Lira por convocatoria.

Jose 'Pantera' Zúñiga y Alejandro Zendejas con América | MEXSPORT

El posible 11 de América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja

Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Alan Cervantes

Delanteros: Raphael Veiga, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez

El posible 11 de Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos

Mediocampistas: Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez; José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rotondi

Delanteros: Osinachi Ebere

Gabriel 'Toro' Fernández, jugador de Cruz Azul, en el duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cuáles serán las alineaciones de los otros equipos?

Otro equipo que cuenta con una baja de un extranjero es Tigres, Joaquim, quien sufrió un desgarro desde hace unas semanas. Pese a que el equipo felino no tuvo jugadores mexicanos convocados, Ozziel Herrera tuvo una molestia en el último partido de los de la U de Nuevo León en Concacaf.

El posible 11 de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Rómulo, Jesús Angulo, Francisco Reyes

Mediocampistas: César Araújo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Ángel Correa y Marcelo Flores

Delanteros: Rodrigo Aguirre

Joaquim tras anotar el segundo gol de Tigres en la Liga de Campeones de la Concacaf ante Seattle Sounders | MEXSPORT

En el caso de Atlas, Pachuca, Pumas y Toluca llegarán con equipo casi completo, a excepción de los seleccionados por los Universitarios y los Diablos Rojos. El equipo de Efraín Juárez perderá para la Fiesta Grande a Memote Martínez; mientras que el del Turco Mohamed no contará con la presencia de Alexis Vega y Jesús Gallardo.

El posible 11 de Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel; Jorge Rodríguez

Mediocampistas: Aldo Rocha; Diego González, Víctor Ríos, Paulo Ramírez, Ismael Hernández

Delanteros: Eduardo Aguirre

El posible 11 de Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Rodrigo López, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna

Delantero: Robert Morales

El posible 11 de Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Mauricio Isaís, Erick Orta, Bruno Méndez y Diego Zaragoza

Mediocampistas: Pavel Pérez, Fernando Arce, Ernesto Vega, Francisco Córdova y Osvaldo Virgen

Delantero: Franco Rossi

El posible 11 de Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Ari Contreras, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann y Carlos Sánchez

Mediocampistas: Christian Rivera, Alexei Domínguez, Idrissi, Víctor Guzmán y Kenedy

Delantero: Enner Valencia