Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Bendición o maldición? Los siete equipos en Liguilla que podrán alinear a nueve extranjeros cuentan con bajas

Emiliano Arias Pacheco 21:41 - 01 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Chivas, al jugar con mexicanos, también tendrá varias bajas por los seleccionados del Tricolor

La Asamblea de Dueños de diciembre de 2025 dejó una de las más grandes polémicas para el Clausura 2026: los equipos calificados a Liguilla podrán jugar con sus nueve extranjeros en campo. El Reglamento de la Liga MX estipula que solamente siete jugadores foráneos pueden estar en el terreno de juego, sin embargo, por la convocatoria de los seleccionados rumbo al Mundial que militan en México, los 18 equipos del balompié nacional accedieron a jugar una Fiesta Grande con sabor internacional.

Pese a la ventaja que puede significar eso para algunos equipos -a excepción de Chivas-, la realidad es que algunos de ellos se ven afectados por las lesiones de sus extranjeros. Entre los más golpeados se encuentran América y Cruz Azul, quienes tendrán dos bajas internacionales para la Liguilla.

Daniel Aguirre, futbolista de Chivas | IMAGO7

América y Cruz Azul, los más golpeados 

Las Águilas y La Máquina contarán con dos bajas, aunque el equipo celeste espera recuperarlas a lo largo de la Fiesta Grande. El club de Coapa no podrá contar con Víctor Dávila, quien sufrió una rotura de ligamento en la Jornada 9, y Raúl Zúñiga, quien recientemente tuvo una operación por una fractura de clavícula; además no tendrán a Israel Reyes por convocatoria.

Por su parte, el ahora equipo de Joel Huiqui no tendrá en el campo -por lo menos en la serie ante Atlas- a Nicolás Ibáñez y Gabriel 'Toro' Fernández. El argentino sufrió una dolencia muscular ante América, mientras que el uruguayo presenta una distensión muscular; además de que no contarán con Erik Lira por convocatoria.

Jose 'Pantera' Zúñiga y Alejandro Zendejas con América | MEXSPORT

El posible 11 de América

  • Portero: Rodolfo Cota

  • Defensas: Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja

  • Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Alan Cervantes

  • Delanteros: Raphael Veiga, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez

El posible 11 de Cruz Azul

  • Portero: Kevin Mier

  • Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos

  • Mediocampistas: Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez; José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rotondi

  • Delanteros: Osinachi Ebere

Gabriel 'Toro' Fernández, jugador de Cruz Azul, en el duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cuáles serán las alineaciones de los otros equipos?

Otro equipo que cuenta con una baja de un extranjero es Tigres, Joaquim, quien sufrió un desgarro desde hace unas semanas. Pese a que el equipo felino no tuvo jugadores mexicanos convocados, Ozziel Herrera tuvo una molestia en el último partido de los de la U de Nuevo León en Concacaf.

El posible 11 de Tigres

  • Portero: Nahuel Guzmán

  • Defensas: Jesús Garza, Rómulo, Jesús Angulo, Francisco Reyes

  • Mediocampistas: César Araújo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Ángel Correa y Marcelo Flores

  • Delanteros: Rodrigo Aguirre

Joaquim tras anotar el segundo gol de Tigres en la Liga de Campeones de la Concacaf ante Seattle Sounders | MEXSPORT

En el caso de Atlas, Pachuca, Pumas y Toluca llegarán con equipo casi completo, a excepción de los seleccionados por los Universitarios y los Diablos Rojos. El equipo de Efraín Juárez perderá para la Fiesta Grande a Memote Martínez; mientras que el del Turco Mohamed no contará con la presencia de Alexis Vega y Jesús Gallardo.

El posible 11 de Atlas

  • Portero: Camilo Vargas

  • Defensas: Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel; Jorge Rodríguez

  • Mediocampistas: Aldo Rocha; Diego González, Víctor Ríos, Paulo Ramírez, Ismael Hernández

  • Delanteros: Eduardo Aguirre

El posible 11 de Pumas

  • Portero: Keylor Navas

  • Defensas: Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo y Álvaro Angulo

  • Mediocampistas: Rodrigo López, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna

  • Delantero: Robert Morales

El posible 11 de Toluca

  • Portero: Luis García

  • Defensas: Mauricio Isaís, Erick Orta, Bruno Méndez y Diego Zaragoza

  • Mediocampistas: Pavel Pérez, Fernando Arce, Ernesto Vega, Francisco Córdova y Osvaldo Virgen

  • Delantero: Franco Rossi

El posible 11 de Pachuca

  • Portero: Carlos Moreno

  • Defensas: Ari Contreras, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann y Carlos Sánchez

  • Mediocampistas: Christian Rivera, Alexei Domínguez, Idrissi, Víctor Guzmán y Kenedy

  • Delantero: Enner Valencia

Equipo del Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO7
Lo Último
23:34 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Atlas vs Cruz Azul Cuartos de Final Ida Clausura 2026?
23:00 ¿Cuándo y dónde ver el Arsenal vs Fulham de la Jornada 35 de la Premier League?
22:59 Presenta Panini "Cartotas Monumentales" en sedes mundialistas
22:29 Amazon patrocinará el SAOT en acciones de fuera de juego en la Liga MX
21:41 ¿Bendición o maldición? Los siete equipos en Liguilla que podrán alinear a nueve extranjeros cuentan con bajas
20:51 Browns inician construcción de su nuevo estadio; hay un litigio pendiente
20:21 Osasuna vs Barcelona: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 34 de LaLiga?
20:21 Chivas pierde casi la mitad del poder con seis bajas en Liguilla
20:07 DK Metcalf no tendrá cargos en su contra por altercado con un aficionado, según fiscales
19:48 Exfigura de Pumas que hoy es goleador en Copa Libertadores arremete contra DT