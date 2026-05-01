00:30 A 41 días: Juan Ignacio Basaguren, el primer jugador que convirtió gol al entrar de cambio en la historia de los Mundiales

00:17 Santos define el perfil de su nuevo DT: “agresivo y propositivo” rumbo al Apertura 2026

00:12 Selección Mexicana confirma un par de partidos amistosos contra Australia

00:10 Mundial 2026: Túnez, todo lo que debes saber de la selección africana para la Copa del Mundo

00:06 Estados Unidos presentara a sus seleccionados para el Mundial 2026 con un megaevento en Nueva York

00:04 Portada RÉCORD 01 mayo 2026

23:55 “Fue complicado jugar en la Liga MX”: Allan Saint-Maximin recuerda su paso por el futbol mexicano

23:39 Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni hacen historia en el Sahara: México sube al podio del Morocco Desert Challenge

23:37 ¿Cómo le fue a Pumas la la última vez que visitó de Estadio Azteca?