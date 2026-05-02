Amazon patrocinará el SAOT en acciones de fuera de juego en la Liga MX

​En los próximos días es muy posible que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anuncie un nuevo patrocinador para el SAOT (Semi-Automated Offside Technology), o Tecnología de Fuera de Juego Semiautomatizado, que es una herramienta tecnológica implementada en la Liga MX para ayudar a los árbitros a tomar decisiones más rápidas y precisas sobre las posiciones adelantadas.

Dinero para inversión

​De acuerdo con dos fuentes cercanas al tema, este dinero será invertido por la plataforma Amazon y servirá para que las jugadas que se den en los partidos de Liguilla sobre el fuera de juego ya tengan dicha marca, la cual esperan se mantenga por largo tiempo.

Mikel Arriola, presidente de la FMF | IMAGO7

​Una de las fuentes consultadas sobre el nuevo patrocinio explicó a RÉCORD que no necesariamente Amazon estará en las decisiones del VAR, sino más bien en el SAOT.

Este es un mecanismo en el que, cuando ocurre un posible fuera de juego, los oficiales en el VAR reciben la alerta y validan manualmente el momento del toque y la línea generada por la máquina.

Es ahí donde seguramente aparecerá Amazon; sin embargo, aclaró que en jugadas de dudosa marcación no tiene por qué aparecer.

VAR, Estadio Banorte | IMAGO7

¿Dónde está el presupuesto del VAR?

​¿Y entonces dónde está el presupuesto del VAR? Se le preguntó a gente conocedora del tema. "La operación del VAR está en los presupuestos de varias áreas. Una de ellas es la Comisión de Árbitros", expuso el informante al interior de la FMF.

VAR presenta cambios en Liga MX | MEXSPORT