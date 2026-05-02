Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Atlas vs Cruz Azul Cuartos de Final Ida Clausura 2026?

El Atlas se enfrentará al Cruz Azul en un emocionante partido de la Liga MX en la Liguilla del Clausura 2026. El encuentro está programado para el 2 de mayo de 2026 y dará inicio a las 21:15 horas. Ambos equipos llegan con buenas sensaciones tras sus últimos resultados, lo que promete un duelo vibrante para los aficionados al futbol mexicano.

El Atlas llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo conseguido dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Los Rojinegros vencieron al América (0:1) el 26 de abril de 2026, empataron sin goles contra Tigres (0:0) el 23 de abril, derrotaron a Santos Laguna (0:1) el 19 de abril, igualaron frente a Monterrey (0:0) el 12 de abril y cayeron ante León (2:0) el 5 de abril.

Equipo del Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Por su parte, Cruz Azul también atraviesa un buen momento con una victoria y cuatro empates en sus últimos cinco encuentros. La Máquina goleó a Necaxa (4:1) el 27 de abril de 2026, empató con Querétaro (1:1) el 22 de abril, igualó contra Tijuana (1:1) el 18 de abril, empató frente a Los Angeles FC (1:1) en la Liga de Campeones de la CONCACAF el 15 de abril y consiguió otro empate ante América (1:1) el 12 de abril.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el balance favorece ligeramente a Cruz Azul con una victoria y cuatro empates. El encuentro más reciente entre ambos se disputó el 14 de enero de 2026, con victoria para Cruz Azul por 2:0. Anteriormente, el 20 de julio de 2025, empataron 3:3 en el estadio del Atlas.

Equipo de Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

El 12 de enero de 2025, igualaron 1:1 en casa de Cruz Azul, mientras que el 7 de noviembre de 2024 empataron 2:2 en el estadio del Atlas. El 22 de abril de 2024 también finalizaron con empate a dos goles en el estadio de Cruz Azul. Este historial muestra una gran igualdad entre ambos conjuntos, con partidos generalmente reñidos y con abundancia de goles.

¿Cuándo y dónde ver Atlas vs Cruz Azul Cuartos de Final Ida?

Fecha: sábado 2 de mayo de 2026

Horario: 21:15 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Jalisco, Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX, LAYVTIME