¡Hartos! Avioneta sobrevuela Fenway Park, casa de Red Sox, con la leyenda "vendan el equipo"

¿Qué es lo primero que piensa la gente cuando le dicen Grandes Ligas? La respuesta básica son Yankees y Dodgers, sin embargo, hay otra novena que maravilló a todos por el ambiente en su parque y su rica historia en el Rey de los Deportes: los Boston Red Sox.

Sin embargo, la Temporada 2026 en la MLB ha sido un verdadero martirio para los Medias Rojas, quienes cuentan con una mala racha y el abandono de sus aficionados. Previo al juego del viernes ante los Astros de Houston, una avioneta sobrevoló Fenway Park; dicha nave remolcaba una pancarta con la leyenda: "¡Despidan a Craig! ¡Vendan el equipo!"

There’s a message for Red Sox ownership hovering behind a small plane over Fenway Park … pic.twitter.com/FiPLq0oRae — Ken Powtak (@KPowtak) May 1, 2026

Hartazgo en Boston

El estrepitoso comienzo de temporada no es la única razón de la molestia del aficionado de Boston que, por naturaleza, suele ser demasiado exigente con sus equipos profesionales. El mensaje de la avioneta iba dirigido para dos hombres en específico, Craig Breslow, director de operaciones de béisbol de Boston, y al propietario principal de los Red Sox, John Henry.

Pese a que la novena de Boston logró una victoria ante los Astros, de 3-1, la marca en la Temporada 2026 de 13-19 los coloca en la última posición en su división; ocho juegos detrás de los Yankees.

Alex Cora | AP

¿Cuál fue el momento de ruptura entre equipo y afición?

Además de la avioneta que sobrevoló Fenway Park por más de una hora, la afición de los Boston Red Sox ha dejado entrever su molestia en las gradas del Monstruo Verde. En la última serie ante sus eternos rivales, los New York Yankees, la fanaticada de Boston no dudó en pedir al unísono la venta del equipo.

La molestia de la afición de los Medias Rojas con Craig Breslow es gracias a una decisión arbitraria que tomó e hirió la susceptibilidad del fanático bostoniano. Breslow despidió al mánager Alex Cora, hombre con el que ganaron su última Serie Mundial.

Por si fuera poco John Henry no solo ha tenido problemas con la afición estadounidense, sino que también con la inglesa. El empresario es dueño del Liverpool, equipo de la Premier League, el cual cuenta con un gran número de aficionados molestos por el aumento en los precios de los boletos en Anfield.