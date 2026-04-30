Alex Cora se despide de los Red Sox

Una historia llegó a su fin, otra da comienzo, porque en la vida y en el béisbol el show nunca termina. Alex Cora, ex manager de los Boston Red Sox, dijo adiós al cargo del equipo de Fenway tras ocho años en el puesto, dejando un hueco importante en el equipo y una huella imborrable en el equipo de la Liga Nacional.

Alex Cora en la MLB l AP

‘Nunca dejen de ir a Fenway’

Luego del despido de Cora tras la barrida de los Yankees de Nueva York y un mal inicio de temporada, los Red Sox en Boston, la dirección deportiva decidió dar un paso al costado y dejar de contar con los servicios del Puertorriqueño, optando por una nueva dirección para la novena.

Tras el despido de Alex, el equipo le agradeció en redes sociales por sus años de servicio, sin embargo, Cora no dio indicios de vida en esos días, hasta que recientemente apareció en un mail donde pudo despedirse del equipo, agradeciendo los momentos y reconociendo lo repentino de su adiós, aunque se mostró optimista para el futuro del equipo.

Alex Cora en su presentación en Fenway Park | BOSTON RED SOX

Nos alegra tener tiempo para dedicarnos por completo a la crianza de nuestros hijos, ésa es la verdad, pero también nos decepciona no haber podido terminar el trabajo.

Respeto la dirección que está tomando la organización. Mucha gente talentosa ayudará a lograr el objetivo final: otro desfile de duck boats”, escribió Cora en su despedida de los Red Sox.

Alex Cora en conferencia con Boston | AP

Por último, el manager hizo un llamado a la afición y a todos los miembros del equipo, Cora pidió que no se deje solo al equipo en los días más ‘oscuros’, asegurando que el mejor trabajo del mundo es ser parte de uno de los equipos más icónicos de las Grandes Ligas.

“Una última cosa: sigan presentándose todos los días y no den por sentada la experiencia en Fenway Park; su lugar de trabajo es el mejor del mundo”, concluyó.

Alex Cora, exentrenador de los Medias Rojas

¿Cómo fue el paso de Cora con los Red Sox?

Alex Cora llegó a Fenway Park en el 2018, teniendo un debut increíble, pues el manager logró una histórica temporada de 108 victorias la cual selló con el Trofeo del Comisionado. Amado por unos y odiado por otros, el puertorriqueño supo competir pese a que el equipo poco a poco comenzó a perder a sus estrellas, sacando resultados históricos con un roster limitado.