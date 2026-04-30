Cruz Azul rescata el empate ante Rayadas en la Ida de los Cuartos de Final

Cruz Azul Femenil logró rescatar un empate en casa frente a Rayadas de Monterrey en el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, en un encuentro que tuvo momentos aislados de peligro, pero careció de constancia ofensiva. El conjunto regiomontano tomó ventaja desde la primera mitad, aunque no pudo sostenerla.

Gol de Cruz Azul en la Ida de los Cuartos de Final | IMAGO7

Desde el arranque del compromiso, Rayadas mostró mayor intención ofensiva y generó la primera llegada clara apenas al minuto 5, cuando Alejandría Godínez intervino para evitar la caída de su arco. La presión de las visitantes se mantuvo durante los primeros minutos.

Fue al minuto 17 cuando se abrió el marcador. En una jugada a balón parado, Valeria del Campo remató dentro del área tras un tiro de esquina y envió el balón al fondo para colocar el 0-1 a favor de las albiazules, que aprovecharon su dominio inicial.

Gol de Cruz Azul Femenil ante Rayadas | IMAGO7

Rayadas golpea primero, pero Cruz Azul responde

Con la desventaja, Cruz Azul intentó reaccionar y tuvo su oportunidad más clara al minuto 35, cuando Uchenna Kanu sacó un disparo dentro del área que terminó estrellándose en el travesaño, dejando escapar la posibilidad del empate antes del descanso.

Antes de finalizar la primera mitad, Rayadas estuvo cerca de ampliar la ventaja con un intento de Jermaine Seoposenwe, pero Godínez volvió a intervenir para mantener con vida a su equipo. Así, el marcador se fue 0-1 al descanso tras los primeros 45 minutos.

Gol de Monterrey Femenil ante Cruz Azul | IMAGO7

¿Cómo se definió la segunda mitad?

Para la parte complementaria, el ritmo del partido bajó considerablemente, con ambos equipos realizando modificaciones en busca de ajustar su funcionamiento. Rayadas movió varias piezas desde el banquillo, mientras que Cruz Azul apostó por mantener el orden y buscar espacios.

La insistencia celeste tuvo recompensa en la recta final, cuando Uchenna Kanu convirtió desde el punto penal para igualar el marcador. Con ese tanto, Cruz Azul evitó la derrota en casa y dejó abierta la eliminatoria de cara al partido de Vuelta.

En los minutos finales, ambos equipos generaron aproximaciones, incluida una intervención clave de Paola Manrique que evitó el segundo tanto de Cruz Azul. Sin embargo, el marcador ya no se movió y el empate prevaleció.

Con este resultado, Rayadas regresará a casa con la ventaja de cerrar la serie ante su afición, mientras que Cruz Azul deberá buscar la victoria como visitante si quiere avanzar a las Semifinales del torneo.