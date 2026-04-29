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Futbol

FC Juárez vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

FC Juárez recibe a América en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | RÉCORD
FC Juárez recibe a América en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:15 - 29 abril 2026
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Las Bravas reciben a las Águilas y quieren convertirse en el 'Caballo Negro' del certamen femenino

El momento más esperado de cada torneo está por comenzar y este martes se dará el banderazo de salida en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Después de un encuentro que promete emociones entre Cruz Azul y Rayadas de Monterrey, llegará el turno de América y FC Juárez de salir a escena, con las fronterizas listas para dar la sorpresa de la Fiesta Grande.

A pesar de que se han convertido en un rival incómodo y uno de los constantes en la Fiesta Grande, las Bravas llegan como menos favoritas a esta Liguilla. En cambio, el conjunto dirigido por Ángel Villacampa una vez más es uno de los firmes candidatos al título, sobre todo tras finalizar líder de la Fase Regular gracias a su victoria 3-2 ante Pachuca y la derrota 0-3 de Rayadas frente a Tigres en la última jornada.

América en celebración del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil l IMAGO7
América en celebración del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil l IMAGO7

Así es el historial entre FC Juárez y América

Junto con las Amazonas, las Águilas nunca se han perdido una Liguilla en la Liga MX Femenil, mientras que para las Bravas es su sexta Fase Final, quinta de forma consecutiva, aunque nunca han superado los Cuartos de Final. Será la tercera ocasión que el conjunto fronterizo se enfrente al azulcrema en esta instancia, luego de que quedó fuera por goleada en el Clausura 2023 y en el Clausura 2025.

En la primera Liguilla mencionada, América ganó 1-3 en la ida en la frontera y luego se impuso 5-1 en casa en Ciudad de México, para un global 8-2. Dos años más tarde, aunque Juárez logró el empate 2-2 en casa, en su visita al Estadio Ciudad de los Deportes cayó 5-0, para un global 7-2.

América y FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
América y FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

De hecho, las Bravas nunca han vencido a las de Coapa, con ocho derrotas y seis empates en Fase Regular (sin contar Liguilla). Si bien en sus últimos cinco enfrentamientos en Temporada Regular, las de Chihuahua empataron cuatro y solo perdieron uno, el mismo fue en el pasado Apertura 2025 con un escandaloso marcador 4-0 que refleja la superioridad que todavía mantiene el conjunto azulcrema sobre el fronterizo.

La buena noticia para las dirigidas por ÓScar Fernández es que, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, las Bravas no pierden desde el Guardianes 2020 y suman cinco empates consecutivos, el más reciente en la Jornada 7 de este Clausura 2026, con marcador 1-1 gracias a los de Scarlett Camberos (32') y Dayana Martin (45'). Ahora el reto será dar el salto y ganar en casa para tomar ventaja en la eliminatoria.

Jugadoras de América celebran frente a FC Juárez en Cuartos de Final del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América celebran frente a FC Juárez en Cuartos de Final del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

  • Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026

  • Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

  • Transmisión: Fox One y Tubi

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