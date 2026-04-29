Silvana González viaja a España y es observada por el Atlético de Madrid

La delantera del Atlético de San Luis femenil, Silvana González ya se encuentra en Madrid, donde comenzó un periodo de entrenamientos con el Atlético Madrid Femenino, con el objetivo de unirse en un corto plazo con las colchoneras, confirmaron fuentes a Karen Peña.

La jugadora del Atlético de San Luis, de 19 años, permanecerá durante 10 días trabajando con el conjunto colchonero, como parte del seguimiento que el club español ha dado a su evolución. Este proceso forma parte de una evaluación más cercana, bajo la metodología española.

Silvana González quiere fichar con Atlético de Madrid | IMAGO7

González se convierte en la segunda futbolista del equipo potosino en vivir una experiencia de este tipo con el Atlético de Madrid, la primera fue la arquera Stephany Jiménez, quien en 2022 como parte de su contrato, vivió la experiencia europea. Sin embargo, la juvenil hace historia al ser la primera jugadora formada en las fuerzas básicas femeniles del Atlético de San Luis en llegar a esta instancia.

Silvana González ha sido una de las jugadoras referentes del Atlético de San Luis, la delantera debutó en 2022 en la Liga MX Femenil a la edad de 15 años, convirtiéndose en una de las futbolistas más jóvenes en pisar Primera división de México.