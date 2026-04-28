Liga MX Femenil: Así está el historial de enfrentamientos entre los clasificados a la Liguilla del Clausura 2026

Que comience la Fiesta Grande. Este miércoles comenzará la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y la expectativa es alta. Los ocho equipos que clasificaron en el pasado Apertura 2025 repitieron para este torneo, pero por el orden de la tabla serán otros enfrentamientos en Cuartos de Final, aunque no por ello serán menos las emociones y los goles.

América como líder y Tigres como vigente monarca son clubes que se llevan los reflectores ante FC Juárez y Toluca, respectivamente. También está Rayadas de Monterrey, que dejó ir el liderato en la última jornada y que ahora se medirá a un Cruz Azul que busca sorprender nuevamente. Mientras que Pachuca y Chivas se medirán en un que remite a las Finales en las cuales el Rebaño ganó dos de sus campeonatos.

América vs FC Juárez

Junto con las Amazonas, las Águilas nunca se han perdido una Liguilla en la Liga MX Femenil, mientras que para las Bravas es su sexta Fase Final, quinta de forma consecutiva, y nunca han superado los Cuartos de Final. Será la tercera ocasión que el conjunto fronterizo se enfrente al azulcrema en esta instancia, luego de que quedó fuera por goleada en el Clausura 2023 y en el Clausura 2025.

En la primera Liguilla mencionada, América ganó 1-3 en la ida en la frontera y luego se impuso 5-1 en casa en Ciudad de México, para un global 8-2. Dos años más tarde, aunque Juárez logró el empate 2-2 en casa, en su visita al Estadio Ciudad de los Deportes cayó 5-0, para un global 7-2.

De hecho, las Bravas nunca han vencido a las de Coapa, con ocho derrotas y seis empates en Fase Regular (sin contar Liguilla). Si bien en sus últimos cinco enfrentamientos en Temporada Regular, las de Chihuahua solo perdieron uno, fue por marcador 4-0. En el Clausura 2026 el partido de la Jornada 7, celebrado en la frontera, terminó 1-1 con goles de Scarlett Camberos (32') y Dayana Martin (45').

Jugadoras de América celebran frente a FC Juárez en Cuartos de Final del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Rayadas vs Cruz Azul

Este será el único enfrentamiento inédito de Liguilla, ya que la Pandilla y la Máquina nunca se han enfrentado en la Fiesta Grande. Las regias solo se han perdido la Fase Final del Apertura 2017, mientras que las cementeras están en esta etapa apenas por cuarta ocasión, segunda de forma consecutiva. En el torneo pasado dieron la sorpresa y dejaron fuera a Pachuca en Cuartos de Final, por lo que tratarán de repetirlo.

Hasta ahora, el historial favorece ampliamente a Rayadas, que tienen 12 victorias por apenas una de Cruz Azul, misma que se dio en el pasado Apertura 2025 con marcador 4-0. En la Fase Regular del actual certamen, el equipo regio se impuso en casa 2-1 con goles de Lucía García y Lourdes Martínez; Michaela Abam descontó por el club de la Noria.

Rayadas de Monterrey y Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Tigres vs Toluca

Las Amazonas nunca han quedado fuera de la Fase Final, mientras que las Diablas Rojas han clasificado en nueve ocasiones y tres en los últimos cuatro torneos; la de este semestre será la segunda de forma consecutiva. Será la segunda ocasión que se enfrenten en la Fiesta Grande, luego de su serie de Cuartos de Final en el Apertura 2022, en la cual Tigres ganó 0-4 la ida como visitante y 5-0 la vuelta como local, para un 9-0 global.

Mientras que su historial en Fase Regular también está ampliamente dominado por las Amazonas, que nunca han perdido contra el equipo mexiquense. Hasta ahora, el equipo felino suma diez victorias y cuatro empates; su más reciente enfrentamiento fue en la Jornada 4 del Clausura 2026 y Tigres se impuso 1-2 de visitante, con gol de último minuto de Aaliyah Farmer; Jheniffer Da Silva abrió el marcador y Eugenie Le Sommer había empatado.

Jugadoras de Tigres celebran ante Toluca en los Cuartos de Final del Apertura 2022 | IMAGO 7

Pachuca vs Chivas

El antecedente de dos Finales ganadas por el Rebaño convierte a esta serie en la más atractiva de los Cuartos de Final. Ambos clubes han llegado a Liguilla en 15 ocasiones, pero mientras las Tuzas han clasificado de forma consecutiva desde el Clausura 2022, las tapatías han sido un invitado seguro desde el Apertura 2019. Ahora, se enfrentarán por cuarta ocasión en Fase Eliminatoria.

La primera vez que Chivas y Pachuca se vieron en la Fiesta Grande fue en la Final del Apertura 2017, en la cual las hidalguenses ganaron 2-0 la ida en casa, pero perdieron 3-0 la vuelta en Guadalajara. Casi cinco años más tarde, en el Clausura 2022, el conjunto tapatío ganó 2-4 como visitante en la ida, por lo que se quedó con el título a pesar de la derrota 0-1 en la vuelta en el Estadio Akron.

Jugadoras de Chivas celebran en la Final contra Pachuca en el Apertura 2027 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Finalmente, el antecedente más reciente de Liguilla fue hace tres años en el Clausura 2023, cuando en Cuartos de Final empataron 3-3 en el Estadio Hidalgo y las Tuzas ganaron 1-3 en la Perla Tapatía. Ahora Pachuca tratará de repetir la dosis con la ventaja de que, por primera vez en Fase Final contra Chivas, cerrará la eliminatoria como local.