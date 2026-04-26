¡Mazatlán desaparece y Sergio Bueno levanta la mano para volver a Liga MX!

El ciclo de Mazatlán en la Primera División llegó a su fin tras caer ante Tigres, en un partido que marcó la despedida del club sinaloense del máximo circuito del futbol mexicano. En medio de este escenario, su técnico, Sergio Bueno, rompió el silencio sobre su futuro y dejó claro que, pese a la incertidumbre, mantiene firme su intención de continuar dirigiendo en la Liga MX.

“Me gustaría seguir en Primera División”

Luego de la derrota de Mazatlán ante Tigres y siendo este el último partido en primera división en el futbol mexicano, el técnico Sergio Bueno mencionó si le gustaría promoverse para regresar a la Liga MX, luego de la desaparición del club sinaloense.

No, mira, promoverme no es el caso. Sí te puedo decir de forma concreta que, por supuesto, me gustaría continuar dirigiendo en Primera División; sería absurdo decir otra cosa. Estaré muy al pendiente, estaré alerta de que me llegue alguna invitación

De darse, seguir abriéndose camino, posicionando o provocando esto de levantar la mano como entrenadores mexicanos, que lo sabemos, ya son pocos los activos, y hay que intentar modificar esa inercia

Así que veremos qué ocurre próximamente. Por ahora se acaba el compromiso con Mazatlán, por todo lo que ya todos sabemos, y veremos qué ocurre más adelante, sin pronunciarme en ningún sentido con ningún equipo, porque esto nunca se sabe

Mazatlán en el Estadio El Encanto | MEXSPORT

Además, agregó sobre lo que se lleva en su etapa con Mazatlán y lo que le enseñó estar dirigiendo a este equipo.

Bueno, la parte primordial es el reto cumplido. Así que, por ese lado, ha sido satisfactorio. También entendiendo que no alcancé el nivel que hubiera pretendido, porque creo que teníamos potencial para mucho má

De igual forma, mandó un mensaje al futbol mexicano y a la afición, y lo que hay detrás de cuando un equipo desaparece en primera división.

Bryan Colula tras anotar con Mazatlán I IMAGO7

Yo creo que es más que claro que todas estas cosas que se resuelven de esta manera desajustan, provocan todo esto que tú estás comentando, y que no es de ahora, es una constante en nuestro futbol mexicano

Me ha tocado vivirlo innumerables ocasiones: un Atlante que se movió a Querétaro, después a Cancún; San Luis que se convirtió en Jaguares. Y, bueno, una decisión de estas, fuerte, seguramente tiene un soporte que uno no conoce de fondo

Habría que rascarle ahí; no es tarea mía reconocer todo lo que ha influido para que se tome una decisión de esta naturaleza