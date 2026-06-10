La primer Copa del Mundo celebrada de noviembre a diciembre terminó con la consagración de la Pulga

Negocio antes que futbol. Desde que Joseph Blatter sacó un sobre con el nombre de Qatar 2022, el balón se manchó de una manera nunca antes vista. La designación de la Copa del Mundo en Medio Oriente generó una ola de indignación alrededor del mundo, lo que ocasionó el principio de uno de los escándalos deportivos más sonados de los últimos tiempos: el FIFA Gate.

Con nula tradición futbolera, un escándalo de corrupción y miles de casos de abuso y explotación laboral en las obras de construcción, Qatar 2022 comenzó el 20 de abril de dicho año. Pese a que el espectáculo no fue del todo malo, el trasfondo detrás del Mundial en Oriente Medio dejó a miles con un sabor agridulce.

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Qatar 2022: el ascenso de Lionel Messi

Lo que separaba a Lionel Messi de monstruos de la talla de Diego Armando Maradona y Pelé era el trofeo de la Copa del Mundo. La Pulga había ganado todo, sin embargo, el Mundial y regresarle la alegría a Argentina parecían imposibles; aún más tras la derrota ante Alemania en la Final de Brasil 2014.

Sin embargo, con una nueva generación de futbolistas -que eran parecidos a gladiadores-, Messi tuvo un Mundial "Maradoniano". Pese a la derrota inicial con Arabia Saudita, la Albiceleste encontró su mejor juego de la mano del 10 y, con un solo objetivo en la mente, Lionel guió a los suyos para regresar a una nueva Final tras ocho años de ausencia.

El argentino Lionel Messi en Qatar 2022 l MEXSPORT

¿El rival? Francia, la vigente Campeona del Mundo. El conjunto galo llegó con dudas a Lusail, mismas que se hicieron presentes durante gran parte del juego definitorio en diciembre. Pero el destino no quería ver a Lionel consagrándose en el suelo del emirato, razón por la cual un Kylian Mbappé apoteósico hizo una labor sobrehumana para llevar el juego hasta la tanda de penaltis.

El esfuerzo de Donatello fue en vano, pues ese día Lionel Messi se unió a los grandes del deporte y por fin dejó atrás ese estigma de no amar Argentina. Tras un partido dramático, la Albiceleste se bordó la tercera estrella, esa que tardó 36 años en llegar, dos finales pérdidas, unas cuantas generaciones desperdiciadas y un sinfín de corazones rotos.

Lionel Messi, en Qatar 2022 | MEXSPORT

La peor versión del Tri

La vida es como el futbol, a veces ganas, a veces pierdes. A quien le tocó perder -pero de una manera casi ridícula- fue a la Selección Mexicana. El conjunto, en ese entonces dirigido por Gerardo Martino, se quedó en la Primera Fase del Mundial, un resultado histórico, pero por lo malo que fue.