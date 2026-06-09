Buenas noticias para Argentina: Messi mejora y podría jugar antes del debut mundialista

Lionel Messi encendió una pequeña luz de esperanza para Argentina a pocos días del debut en el Mundial 2026. El capitán albiceleste, que arrastra una molestia física desde finales de mayo, viene mostrando una evolución favorable y Lionel Scaloni confirmó que podría tener minutos en el amistoso ante Islandia, el último ensayo antes del estreno mundialista.

La presencia del ocho veces ganador del Balón de Oro es seguida de cerca por el cuerpo médico y el staff técnico de la Albiceleste, que no quiere asumir riesgos innecesarios antes del partido frente a Argelia. Aunque Messi todavía no está al ciento por ciento, su regreso parcial a los entrenamientos con el grupo fue recibido como una noticia positiva dentro de la concentración argentina.

Lionel Messi con Inter Miami | AP

Messi mejora de su lesión y podría jugar ante Islandia

Scaloni habló en conferencia de prensa sobre la situación física de Messi y llevó tranquilidad a los hinchas argentinos. "Leo está bien", aseguró el entrenador, quien explicó que el capitán entrenó una parte con el grupo y que su recuperación avanza dentro de los tiempos esperados por el cuerpo técnico.

El DT también confirmó que, en principio, Messi tendrá minutos ante Islandia, aunque aclaró que la decisión final dependerá de una charla con el propio futbolista y de la evaluación médica previa al partido. La intención principal es que el rosarino gane ritmo competitivo sin exponerse a una recaída antes del debut en la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni rumbo a Mundial 2026 l X:Argentina

“No queremos arriesgarlo”, remarcó Scaloni al referirse al estado físico del capitán argentino. Por eso, el amistoso en Auburn, Alabama, será utilizado como una prueba controlada para medir cómo responde Messi en cancha, en medio de una preparación donde la prioridad pasa por llegar en plenitud al estreno ante Argelia.

Scaloni administra cargas antes del debut en el Mundial 2026

La evolución de Messi no es la única situación que sigue de cerca el cuerpo técnico argentino. Scaloni también se refirió a las recuperaciones de Julián Álvarez, Leandro Paredes y Emiliano Martínez, futbolistas que llegaron con distintos inconvenientes físicos y que podrían reintegrarse plenamente al grupo en los próximos días.

Lautaro Martínez, de Argentina | AP

De cara al amistoso contra Islandia, el entrenador adelantó que realizará modificaciones en el equipo para repartir minutos y administrar cargas entre los convocados. “Lo importante es terminar bien el partido y empezar a preparar Argelia”, explicó Scaloni, consciente de que evitar nuevas lesiones es una prioridad absoluta antes del debut mundialista.