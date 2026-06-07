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Futbol

Tres jugadores de Argentina entre algodones; estos son los nombres

Lautaro Martínez, de Argentina | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:11 - 07 junio 2026
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Nahuel Molina, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel son los únicos futbolistas de la Albiceleste que no se encuentran al cien por ciento físicamente a pocos días del debut mundialista

A menos de una semana del arranque de la Copa del Mundo 2026, la Selección de Argentina mantiene la atención puesta en el estado físico de tres de sus futbolistas. De acuerdo con información del periodista Gastón Edul, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel son los únicos jugadores del plantel que actualmente no se encuentran al cien por ciento.

Los tres elementos continúan siendo evaluados por el cuerpo médico de la Albiceleste, situación que mantiene atento al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Scaloni sigue pendiente de la evolución de sus futbolistas

La situación de Molina, Paredes y Montiel ha provocado que el seleccionador argentino todavía no tome una decisión definitiva respecto a algunos movimientos dentro de la convocatoria.

Leandro Paredes, jugador de Boca Juniors | AP

Según el reporte, el estratega continúa analizando escenarios mientras espera la evolución física de los tres jugadores, quienes son considerados piezas importantes dentro de la estructura del equipo campeón del mundo.

Por ahora, ninguno de ellos ha sido descartado para el debut mundialista, aunque su condición sigue siendo monitoreada diariamente.

Gonzalo Montiel con la Selección de Argentina | MEXSPORT

La baja de Balerdi obliga a evaluar alternativas

La condición física de los tres futbolistas también influye en la decisión que debe tomar Scaloni para cubrir la ausencia de Leonardo Balerdi.

El cuerpo técnico aún estudia quién ocupará ese lugar, una determinación que podría depender en gran medida de la recuperación de Molina, Paredes y Montiel en los próximos días.

Argentina llegará al Mundial 2026 con la misión de defender el título conquistado en Qatar 2022. La Albiceleste comparte el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, rivales ante los que buscará iniciar con éxito la defensa de su corona mundial.

Argentina vivió un momento incómodo en la ceremonia de los himnos | IG: @afaseleccion
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