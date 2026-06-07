Polémico penal abre el camino para que Argentina gane su penúltimo partido amistoso previo a la Copa del Mundo

Ya ni siquiera una semana de distancia hay con respecto al inicio de la Copa del Mundo 2026, misma en la que Argentina defenderá su corona en el Grupo J que comparte con Argelia, Austria y Jordania.

Sin embargo, la polémica ha comenzado sin siquiera haberse jugado el primer partido, un penal polémico le ha ayudado a ganar a la selección dirigida por Lionel Scaloni en su penúltimo partido de preparación ante la Selección de Honduras.

Lautaro Martínez, de Argentina | AP

Como hace cuatro años

Una de las principales razones por las que a la afición del futbol en general no les gustó la consecución del campeonato del mundo por parte de Argentina fueron los cinco penales a su favor en momentos importantes de su participación en Qatar 2022.

Así que esté sábado 6 de junio, a tan solo días de que debuten en la competencia ante Argelia, los argentinos sostuvieron uno de sus últimos partidos amistosos, en el cual han sacado una victoria de 2-0 en contra de los hondureños, quienes dicho sea de paso, no acudirán al Mundial.

"ROBO"



Por el penal que le cobraron a Argentina en el partido ante Honduras en el amistoso internacional. Llega el Mundial y ya se empiezan a ver las ayudas de Infantino, mirá el penal que les cobran, son unos ladrones hijos de re mil putas.

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La jugada polémica se dio en el primer tiempo, cuando apenas pasada la primera media hora de juego, un disparo de Lautaro Martínez rebotó en el poste, dándole oportunidad a Nicolás Tagliafico de buscar el contrarremate, algo que no pudo suceder, pues Christopher Melendez estaba atento a la jugada, pero fue ahí donde el árbitro del partido marcó el penal.

En la repetición de dicha jugada, se puede observar que el contacto en realidad no fue tan fuerte, pues solamente el brazo del hondureño contacta el hombro del argentino; no obstante, eso fue suficiente para que se marcara la pena máxima.

El gol lo terminó por conseguir el mismo jugador del Inter de Milán, Lautaro Martínez, quién también participó en el segundo gol con una asistencia para que anotara y pusiera cifras definitivas el jugador del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone.

Lautaro Martínez, de Argentina | AP

¿Qué sigue para los albicelestes?

Antes de comenzar el camino para defender la corona, Argentina tendrá un partido de preparación más ante Islandia el martes 9 de junio, para así posteriormente visitar Arrowhead en Kansas City y medirse a Argelia el 17 de junio.

Ya para los siguientes partidos de la competencia, los dirigidos por Scaloni visitarán también el AT&T Stadium para confrontar a Austria y, en el último partido de la Fase de Grupos, medirse a un debutante Jordania de nueva cuenta en el estadio de los Vaqueros de Dallas.