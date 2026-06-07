Argentina derrota a Honduras en su penúltimo ensayo previo al Mundial 2026

La Selección de Argentina continúa afinando detalles para su participación en el Mundial 2026 y dejó buenas sensaciones tras derrotar 2-0 a Honduras en un partido amistoso disputado en el Kyle Field de Texas. La vigente Campeona del Mundo dominó el encuentro de principio a fin y mostró la profundidad de su plantilla a pocos días de su debut en la máxima competencia internacional.

A pesar de la ausencia de Lionel Messi sobre el terreno de juego, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mantuvo su identidad futbolística. El capitán albiceleste permaneció en el banquillo por precaución física, mientras otros jugadores habituales también dosificaron cargas para evitar riesgos antes del inicio del torneo.

La Albiceleste controló la posesión desde los primeros minutos y generó las oportunidades más claras del encuentro. Giuliano Simeone fue uno de los más activos en ataque, mientras que Giovani Lo Celso estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que se estrelló en el travesaño.

Lautaro Martínez, de Argentina | AP

Lautaro Martínez lidera la victoria de Argentina

La insistencia argentina encontró recompensa al minuto 36. Tras una jugada dentro del área, el árbitro señaló penalti a favor de la Albiceleste y Lautaro Martínez asumió la responsabilidad desde los once pasos. El delantero del Inter de Milán definió con precisión para vencer al arquero hondureño Edrick Menjívar y colocar el 1-0.

El gol permitió que Argentina manejara el partido con mayor tranquilidad. Honduras intentó reaccionar, pero la presión alta y el orden táctico del equipo sudamericano impidieron que los centroamericanos encontraran espacios para generar peligro.

En la segunda mitad, la superioridad albiceleste volvió a reflejarse en el marcador. Lautaro Martínez recibió dentro del área y sorprendió con una asistencia de taco para Giuliano Simeone, quien aprovechó la oportunidad para definir con autoridad y firmar el 2-0 al minuto 54.

Lautaro Martínez, de Argentina | AP

Scaloni encuentra respuestas antes del Mundial

Con la ventaja asegurada, Lionel Scaloni realizó múltiples modificaciones para observar variantes de cara al Mundial. Futbolistas como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Lucas Beltrán y Flaco López ingresaron al terreno de juego sin que el funcionamiento colectivo se viera afectado.

La rotación permitió que Argentina mantuviera el control del balón y continuara generando peligro. La circulación rápida y la presión tras pérdida fueron aspectos que destacaron durante gran parte del encuentro, reflejando el trabajo realizado por el cuerpo técnico en la preparación mundialista.

Más allá del resultado, una de las noticias más positivas para la Albiceleste fue terminar el compromiso sin nuevas lesiones. Messi no tuvo actividad por precaución, mientras que jugadores como Julián Álvarez y Nico Paz siguen bajo observación médica.