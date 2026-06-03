¡Otro galardón más! Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Messi no se cansa de dejar un legado inigualable en la historia del futbol internacional y este miércoles fue reconocido con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El jurado que entregó el reconocimiento valoró no solo su legendaria carrera, que lo posiciona como "el futbolista más exitoso de todos los tiempos", sino también su notable labor social en favor de "los niños más desfavorecidos".

En su fallo, el jurado destacó que Messi, quien se convirtió en el primer futbolista no español en recibir este premio, "se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo". La decisión fue anunciada por la nadadora paralímpica Teresa Perales, quien presidió el jurado.

Además se reconoció la "formidable y continuada labor solidaria" que Messi realiza para "promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud" de la infancia más vulnerable. "Quiero agradecer de corazón al jurado y a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento, que para mí es un orgullo enorme. España y Catalunya son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos".

"Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí. Siempre digo que nada de lo que conseguí lo hice solo: atrás de cada logro hay compañeros, familia y muchísima gente que me ayudó. Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando (...), y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña", declaró Messi.

Messi con Inter de Miami | AP

¿Qué es el Premio Princesa de Asturias?

Considerados los galardones más importantes del ámbito iberoamericano, el Premio Princesa de Asturias se creó en 1981. Los entrega el o la heredera al torno español con el objetivo de honrar la labor científica, técnica, cultural social y humana realizada por diferentes personas o instituciones; aunque el galardón está abierto al ámbito internacional, por lo general pone especial atención entre la comunidad hispana.

Además de Messi en el ámbito del deporte, el resto de los ganadores que ya se confirmaron fueron: Patti Smith (Arte); Studio Ghibli (Comunicación y humanidades); David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica); Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación internacional), y Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales).

Lionel Messi, jugador argentino del Inter Miami| AP

Solo faltan por darse a conocer los fallos del jurado en las categorías de 'Letras' y 'Concordia', mismos que se publicarán el próximo miércoles 10 y miércoles 17 de junio, respectivamente. Cada año, los laureados reciben una dotación económica de 50 mil euros y una escultura diseñada por el célebre artista catalán Joan Miró.

Histórico reconocimiento para Lionel Messi

La candidatura del capitán de la Selección de Argentina, que está a punto de cumplir 39 años y se prepara para establecer un récord al participar en su sexto Mundial, fue elegida entre un total de 27 aspirantes de 12 nacionalidades diferentes. Al ser elegido, Messi se convirtió en el tercer latinoamericano en recibir este galardón, después del cubano Javier Sotomayor (salto de altura) en 1993 y la Selección de Brasil (futbol) en 2002.

La Selección de España en 2010 también recibió el Premio Princesa de Asturias, mientras que a nivel individual solo Iker Casillas y Xavi Hernández en 2012 fueron los primeros en jugadores en ser galardonados. Con ello, Messi es el primer futbolista no español en la historia al cual se le otorga este distintivo galardón.