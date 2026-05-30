Historia de los Mundiales: Argentina 1978, el título se quedó en casa durante la dictadura de Videla

Quien diga que el deporte y la política no se juntan, es porque no ha seguido de cerca la historia del primero ni de la segunda. Y en el caso del futbol, menos se puede separar, pues desde su origen ha estado ligado a la política por un vínculo tan fuerte que hasta parece inherente.

El bicampeonato de la Selección de Italia en pleno régimen totalitario de Benito Mussolini es tan solo un ejemplo de cómo los gobernantes siempre han utilizado el futbol como una estrategia más de propaganda y control social. Y en esa misma línea se encuentra la Copa del Mundo 1978, en la cual la Selección de Argentina levantó su primer título en plena dictadura militar de Jorge Rafael Videla.

Desde la elección de la sede, dicha edición del torneo de la FIFA quedó marcada por la polémica, misma que se mantuvo ya en el torneo, en el cual la Albiceleste se coronó tras imponerse 3-1 contra la Selección de Países Bajos en tiempo extra. No obstante, fue en las rondas previas que se "manchó la pelota".

Política y futbol, juntos en el cono sur

Argentina ya había intentado ser anfitrión del Mundial en tres ocasiones previas: 1938, 1962 y 1970. Y aunque para la edición de 1978 se vivía un clima de tensión política, con miles de desapariciones y asesinatos a los opositores del régimen, la FIFA eligió territorio argentino como sede, en un proceso marcado por las irregularidades y polémicas del presidente del organismo, Joao Havelange.

Fue el primer Mundial durante la gestión del brasileño, quien estuvo a lado de Videla en la inauguración del certamen en el Monumental. Durante la ceremonia, en la cual cerca de dos mil estudiantes hicieron una coreografía al ritmo de melodías militares, el dictador argentino se refirió al evento como “El Mundial de la Paz”, mientras en la Plaza de Mayo, a pocos pasos del estadio, las Madres clamaban ayuda por sus detenidos y desaparecidos.

Afición de la Selección de Argentina en el Mundial 1978 | MEXSPORT

De acuerdo con reportes de distintos documentales, uno de ellos el de ‘Mundial 78: Verdad o mentira‘, el gobierno de Videla destinó hasta cuatro veces más en la organización del Mundial de lo que cuatro años más tarde utilizó España. Con ello buscaron fortalecer su imagen al exterior y consolidar el apoyo interno en plena época de opresión política.

Goleada ante Perú, la polémica que marcó el Mundial de 1978

Tal era la importancia de limpiar su imagen, que incluso se dice que Videla y su colaboradores intervinieron directo en los resultados del torneo, que contó con 16 equipos repartidos en cuatro grupos. Los dos mejores de cada sector avanzaron a la Segunda Fase, en la cual los equipos que quedaron en la primera posición se enfrentaron en la Final y los que quedaron segundos jugaron por el tercer lugar.



Luego de superar la Primera Fase como segundo lugar del Grupo 1, con cuatro puntos detrás de Italia, Argentina jugó por su lugar en la Final ante Brasil, Polonia y Perú. Los hincas fueron su rival en la última fecha, a la cual la Albiceleste y la Verdeamarela llegaron empatados con tres puntos.

Daniel Passarella levanta el trofeo tras el triunfo de Argentina en la Final de la Copa Mundial 1978 | AFP

Pese a la importancia de los partidos, no se jugaron en el mismo horario y Argentina llegó a su partido con el conocimiento de que tenía que ganar 4-0 luego del triundo de Brasil 3-1 ante Polonia. La Albiceleste, dirigida por César Luis Menotti, terminó por imponerse 6-0 y desde entonces hasta ahora, existe la creencia de que el gobierno militar pagó para asegurar el resultado; incluso se habló de que les pagaron 50 millones de dólares a los peruanos.

El más señalado fue Rodulfo Manzo, quien cometió graves errores en dos de los goles argentinos. Sin embargo, nunca se pudo probar que el partido estuviera manipulado y Argentina volvió a una Final mundialista después de 48 años. Ya en la misma, pese a que el encuentro llegó a la prórroga, la Albiceleste se impuso 3-1 ante Países Bajos y Daniel Passarella fue el primer capitán en levantarun título con el representativo argentino.

¿Quién fue la gran figura de Argentina 1978?

Más allá de polémicas, política y escándalos, Mario Alberto Kempes aprovechó el escenario internacional para consagrarse como leyenda de Argentina. Luego de su debut mundialista en Alemania 1974, en el cual se fue en blanco, 'Matador' se convirtió en el referente del equipo dirigido por Menotti.

Con seis goles, fue el máximo goleador del torneo y en la Final hizo un doblete, el segundo ya en tiempo extra para regresarle la ventaja a la Albiceleste, además de que dio la asistencia en el gol de Daniel Bertoni, que liquidó el triunfo 3-1. No obstante, más allá de números, fue un jugador capaz de cambiar la historia de un partido en el momento decisivo. Por ello, fue elegido como el Mejor Jugador del Torneo.

Números del Mundial 1978

El torneo en territorio argentino fue el último que se disputó con 16 selecciones, ya que a partir de España 1982, se incrementó el número a 24 participantes, con representantes de todos los continentes. En lo que respecta a Argentina 1978, se jugaron un total de 38 partidos entre Fase de Grupos y Fase Final.

En total se marcaron 102 goles, con las dos finalistas como las mejores ofensivas, con 15 tantos para cada una. Mario Kempes fue el máximo goleador con seis anotaciones, una más que Teófilo Cubillas de Perú y Rob Rensenbrink de Países Bajos.