Leyendas mundialistas: Mané Garrincha, el Ángel de las Piernas Torcidas, bicampeón del mundo

Ejemplo de resiliencia, perseverancia y amor propio y hacia el deporte, Manuel Francisco dos Santos, mejor conocido como Mané Garrincha se ganó un lugar en la historia del futbol brasileño y mundial debido a su prodigiosa técnica individual que le permitió lucir en cada cancha que pisó.

Y es que el nacido Magé, Río de Janeiro, el 28 de octubre de 1933, era zambo de nacimiento, es decir, tenía los pies girados ochenta grados hacia adentro; además, su pierna derecha era seis centímetros más corta que la izquierda, rasgos que se agravaron por una severa poliomielitis que lo aquejó en su infancia.

Por estas condiciones, los médicos no le auguraban un futuro prometedor en el deporte; sin embargo, Mané no hizo caso y le dedicó cuerpo y alma al futbol. Fueron sus hermanos quienes le apodaron Garrincha, nombre de un pájaro veloz, pero torpe, que suele ser cazado con facilidad y que está ubicado en las selvas de Mato Grosso, debido al estilo libre, puro y ágil con el que Mané se desenvolvía en la cancha.

Mané Garrincha saluda al mexicano José 'Jamaicón' Villegas previo a juego en Chile 1962 | MEXSPORT

Garrincha fue reconocido por su espectacular gambeta que dejaba atónitos a sus rivales. Era un extremo derecho explosivo y veloz, con una rapidez mental y un control de balón envidiable que le permitía eludir rivales para generar ocasiones de peligro en el área contraria y, en muchas más, crearse oportunidades claras de gol.

El escritor de futbol, Scott Murray, describió en 2010 para el afamado diario The Guardian a Garrincha como "el mejor regateador de la historia".

Garrincha en los Mundiales

La primera Copa del Mundo del también conocido como 'La Alegría del Pubelo' fue Suecia 1958, donde creó una poderosa ofensiva junto al joven Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', Waldir Pereira 'Didí', Edvaldo Izidio Neto 'Vavá' y Mario 'Lobo' Zagallo, que marcó 16 goles en seis juegos, 10 de ellos sólo entre la Semifinal ante Francia y la Final ante Suecia.

Aunque en 1958 tuvo un rol secundario, para el Mundial de Chile 62, Mané Garrincha explotó ante los ojos del orbe. Tras la lesión de Pelé en el segundo juego del torneo ante Checoslovaquia, el 'Ángel de las Piernas Torcidas' se erigió como la figura; primero, con una asistencia para Amarildo en la victoria 2-1 ante España, para después marcar un doblete ante Inglaterra en los Cuartos de Final, que le valió los halagos de la prensa inglesa: "Es como un encantador de serpientes".

Para la Semifinal ante los anfitriones, la figura de Garrincha volvió a erigirse con dos goles y una asistencia para la victoria de la Canarinha por 4-2, lo que provocó que el diario local El Mercurio titulara su crónica con: "Garrincha, ¿de qué planeta vienes?".

Una de las grandes polémicas en la historia de los Mundiales se dio en ese juego, pues Garrincha había sido expulsado, pero los directivos brasileños lograron eliminar la suspensión del acta del juego para que pudiera disputar la Final ante Checoslovaquia, las versiones de cómo lo consiguieron son muchas, algunas hablan de sobornos, otras de algún cambio de favores, incluso, quienes afirman que fue una simple labor de 'convencimiento' para que el mejor jugador de la Copa del Mundo disputara el juego por el título.

Garrincha elude al defensa gales Mel Hopkins, en partido de Cuartos de Final de Suecia 1958 | AFP

Sin embargo, para el duelo ante los checos, Mané no pudo brillar; las crónicas de la época señalan que el extremo gambeteador padeció una fiebre de 38 grados, que le impidió desplegar su mejor futbol. A pesar de esto, Brasil derrotó 3-1 a Checoslovaquia con tantos de Amarildo, José Ely de Miranda 'Zito' y Vavá para que Garrincha alzara también su segundo título mundial.

Se apaga el brillo de Garrincha

Para Inglaterra 66, ni Garrincha ni Brasil pudieron destacar. Cayeron en la Fase de Grupos que compartieron con Portugal, Hungría y Bulgaria. Aun así, Mané marcó de tiro libre su último gol en Mundiales ante Bulgaria, a la que vencieron por 2-0; el otro tanto fue de Pelé. De hecho, ese juego en Goodison Park fue el último en el que compartieron cancha Garrincha y Pelé; en total disputaron 40 partidos juntos con la Verdeamarelha entre 1958 y 1966, nunca perdieron.

Garrincha falleció a los 49 años el 20 de enero de 1983 en Río de Janeiro. Su velorio se llevó a cabo en el Estadio Maracaná y su féretro fue cubierto con una bandera del club que lo vio brillar, el Botafogo. Sus restos descansan en el cementerio de Pau Grande y su epitafio dice: "Aquí yace en paz la que fue la Alegria del Pueblo, Mané Garrincha".

FICHA TÉCNICA DE GARRINCHA

Nombre: Manuel Francisco dos Santos Fecha de nacimiento: 28 de octubre de 1933 Lugar de nacimiento: Magé, Río de Janeiro,Brasil Fecha de fallecimiento: 20 de enero de 1983 Trayectoria: Botafogo (1953-1965), Corinthians (1966), Portuguesa (1967), Junior de Barranquilla (1968), Flamengo (1969-1970), Red Star Paris (1971) y Olaria (1972).

NÚMEROS DE GARRINCHA EN LOS MUNDIALES

En tres participaciones mundialistas, Garrincha disputó 12 partidos en los que marcó cinco goles y consiguió dos títulos.