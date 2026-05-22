Leyendas mundialistas: Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', el Rey de las Copas del Mundo

Su nombre significa futbol. El jugador más importante en la historia del balompié mundial: Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé.

El nacido en Tres Coraçoes, Minas Gerais, Brasil, marcó un antes y un después en la historia del futbol y de las Copas del Mundo.

Pelé dispara en Semifinales de Suecia 58 ante Francia | AFP

Cuando el planeta se debate entre quién es mejor de la historia, si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, quienes tuvieron la oportunidad de compartir cancha con Edson Arantes do Nascimento, aseguran que él está más allá de esas discusiones; por eso también fue reconocido como 'El Rey'.

"Cuando hablemos de futbol, a Pelé no lo pongas nunca, porque Pelé es de otro planeta", refirió en su momento César Luis Menotti.

Pelé saluda al Rey Gustaf VI Adolf previo a la Final del Mundial ante Suecia en 1958 | AFP

Razón no le faltaba al Flaco, y es que cuando los aficionados se maravillaban con la ruleta de Zidane, la elástica de Messi o los saltos descomunales de Cristiano, Pelé, ya había hecho todo eso.

Edson Arantes se formó en las categorías inferiores del Santos. Con el Peixe formó un conjunto ganador conocido como 'Os Santásticos' junto a jugadores como: Gilmar, Mauro, Mengálvio, Coutinho, Pepe y el propio Pelé, ganando seis títulos de Liga brasileña, dos Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y una Supercopa de Campeones Intercontinentales y más de una decena de títulos regionales.

Sus destacadas participaciones con el Santos, llamaron la atención del técnico Vicente Feola, quien lo convocó a la selección brasileña por primera vez a sus 16 años. Debutó con la Verdeamarelha en duelo ante Argentina en el que marcó gol, dejando en claro que pintaba para cosas grandes.

Con 17 años, Edson Arantes fue convocado para el Mundial de Suecia en 1958, torneo en el que marcó seis goles en cuatro partidos, incluido uno en la gran Final ante los anfitriones. Una jugada que vive en la memoria colectiva: tras 'globo' a Gustavsson, Pelé golpeó el balón de volea para el 3-1 parcial de un juego que terminaría 4-1 para los brasileños que se coronaron así por primera ocasión en la Copa del Mundo.

Edson Arantes do Nascimento Pelé llora en los brazos de sus compañeros tras ganar el Mundial de 1958 | AFP

Pelé y la Canarinha vieron en los Mundiales la mejor vitrina para mostrarle al planeta entero el ‘Jogo Bonito’ que les permitió alzar el trofeo de campeones también en las ediciones de Chile 62 y en México 70.

Existen marcas que incluso hoy en día es difícil que se puedan superar y que fueron impuestas por O Rei. Además de ser el jugador con más Mundiales ganados, con tres, también es el futbolista más joven que ha alzado una Copa del Mundo con 17 años y 249 días. Ronaldo Nazário estuvo muy cerca de igualar la marca de Pelé, al alzar el trofeo de 1994 con 17 años y 298 días; aunque, a diferencia de Pelé, 'El Fenómeno' no disputó un sólo minuto en el Mundial realizado en Estados Unidos.

FICHA TÉCNICA DE PELÉ

Nombre: Edson Arantes do Nascimento Fecha de nacimiento: 23 de octubre de 1940 Lugar de nacimiento: Tres Corações, Minas Gerais, Brasil Fecha de fallecimiento: 29 de diciembre de 2022 Trayectoria: Santos (1956-74) y New York Cosmos (1975-77)

Pelé previo a partido de Brasil en México 70 | MEXSPORT

NÚMEROS DE PELÉ EN LOS MUNDIALES

En cuatro participaciones mundialistas, Pelé disputó 14 partidos en los que marcó 12 goles y consiguió tres títulos.