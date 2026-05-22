Exhiben casa de 36 millones de senadora de Morena que no apareció en su declaración

Tras el escándalo por admitir que sacrificó a miles de perros, la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, quedó de nuevo bajo la lupa luego de que se revelara que es propietaria de una residencia valuada en aproximadamente 36.5 millones de pesos, inmueble que no aparece reportado en sus declaraciones patrimoniales entregadas al Senado de la República.

La información fue dada a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que obtuvo documentos del Instituto de la Función Registral del Estado de México donde se establece que la legisladora adquirió el predio desde diciembre de 2002 y posteriormente desarrolló una propiedad de lujo en Tecámac.

El caso rápidamente generó polémica debido a que en sus declaraciones patrimoniales de 2024 y 2025, Mariela Gutiérrez reportó no tener propiedades, vehículos, inversiones, préstamos ni adeudos. Únicamente declaró ingresos como funcionaria pública por poco más de un millón de pesos netos anuales en 2024 y 517 mil pesos en 2025.

La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, se encuentra de nuevo en el ojo de la polémica / Especial

De terreno baldío a residencia de lujo

De acuerdo con los documentos revelados, el inmueble se encuentra en la colonia Ozumbilla, en el municipio de Tecámac, Estado de México, demarcación donde Mariela Gutiérrez fue presidenta municipal entre 2018 y 2024.

Según los registros oficiales, el terreno fue adquirido originalmente por 220 mil pesos; sin embargo, con el paso de los años terminó convertido en una enorme propiedad con construcciones de lujo. Especialistas inmobiliarios consultados por MCCI estimaron que actualmente el valor comercial del lugar ronda los 36.5 millones de pesos, sin contar muebles ni acabados internos.

Hace 20 años, el terreno lucía semivacío y fue creciendo con el paso del tiempo / Especial

La residencia ocupa un espacio de 4 mil 417 metros cuadrados, equivalente —según el reporte— a más de cuatro albercas olímpicas o 12 canchas de básquetbol.

Además, dentro del terreno se encuentran dos casas principales: una de fachada blanca y otra gris, rodeadas de jardines, caminos privados, esculturas decorativas y espacios suficientes para estacionar más de 20 vehículos. Desde el exterior, la propiedad permanece prácticamente oculta detrás de bardas altas y accesos discretos.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fueron quienes dieron a conocer la información / Especial

Sus declaraciones no muestran propiedades

Uno de los puntos que más llamó la atención fue que la legisladora no incluyó la propiedad en las declaraciones patrimoniales que presentó como senadora. El primer informe fue entregado el 25 de octubre de 2024, semanas después de asumir el cargo, mientras que el segundo se presentó el 30 de mayo de 2025.

En ambos documentos aseguró no poseer bienes inmuebles. Además, las declaraciones patrimoniales correspondientes a su etapa como alcaldesa de Tecámac no son públicas actualmente, ya que no aparecen disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia ni en el portal del municipio.

La senadora se unió a Morena en 2015 para ostentar cargos público en el Edomex / Especial

La explicación de la senadora: “No es mía, es de mis hijos”

Tras la publicación del reportaje, Mariela Gutiérrez respondió a las acusaciones y aseguró que no incluyó la propiedad porque actualmente pertenece a sus hijos.

“Ese terreno yo lo heredé de mi señor padre desde el 96. Desde el 96 me lo puso a mi nombre, esa fue la adquisición del terreno y, como bien dicen en el reportaje, ha ido evolucionando con el tiempo”.

La legisladora insistió en que la propiedad ya no le pertenece directamente.

La morenista expuso que no declaró la propiedad debido a que ahora es de sus hijos / Especial

“Fue mía, hoy fue de mis hijos. Por supuesto es mía. ¿Tener propiedades es pecado en México? No la declaré porque no es mía. Es de mis hijos. Está a nombre de ellos desde el 2014”.

Asimismo, rechazó que exista contradicción entre vivir con lujos y pertenecer al movimiento de Morena.

“La tengo desde el 2004, la comencé a construir y yo no era presidenta municipal, y mis pensamientos siempre admiré el no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, y eso no riñe con vivir bien, ¿o sí?”, expresó.

La residencia ocupa un espacio de 4 mil 417 metros cuadrados / Especiales

Intentó transferir la propiedad antes de llegar a Morena

La investigación también reveló que en marzo de 2015, antes de convertirse en candidata de Morena en Tecámac, Mariela Gutiérrez intentó transferir el inmueble a su hermano Jesús Gutiérrez Escalante.

En los registros oficiales aparece un “aviso preventivo” relacionado con una figura legal denominada “dación en pago”, mecanismo utilizado para liquidar deudas mediante la entrega de bienes. Sin embargo, el trámite nunca concluyó y perdió vigencia semanas después, por lo que la transferencia no se concretó.

Mariela Gutiérrez afirma que su patrimonio ha ido creciendo gracias a su labor como servidora pública / Especial

Tecámac y el crecimiento millonario alrededor del AIFA

La propiedad se ubica en una de las zonas que más crecimiento inmobiliario han tenido en años recientes debido a la construcción y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Tecámac pasó de tener cerca de 364 mil habitantes en 2010 a proyectar una población cercana a 700 mil para 2030. El desarrollo urbano y comercial elevó considerablemente la plusvalía de terrenos y propiedades en la región.

Como funcionaria pública declaró que ganó poco más de un millón de pesos en 2024 y 517 mil pesos en 2025 / Especial

“No mentir, no robar” y vivir bien

Durante sus declaraciones, la senadora defendió tanto su patrimonio como su trayectoria política y aseguró que proviene de una familia trabajadora y empresaria de Tecámac.

“Mis nietos son la sexta generación que nacemos, crecemos en Tecámac”.

También presumió sus resultados al frente del municipio.

“Fui presidenta municipal con un sólo objetivo: el servir al pueblo y trabajar arduamente demostrar que las cosas pueden cambiar. Fui la mejor alcaldesa durante tres años seguidos, según las encuestas”.